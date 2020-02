Nieuwe variant van de Bugatti Chiron duikt op in het wild

De vraag is alleen: welke variant van de Bugatti Chiron is het dan?

Met enige regelmaat presenteert Bugatti een afgeleide van de Chiron. In tegenstelling tot de ‘speciale’ Veyrons, gaat het om meer dan alleen een andere kleurstelling. Zo maakten we vorig jaar kennis met de Centodieci en de SuperSport 300+. Welke Chiron-derivaten zullen we dit jaar te zien krijgen? Het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op een antwoord.

Op de onderstaande beelden zien we een mysterieuze Bugatti rijden. Ten minste, het is duidelijk dat het om een Chiron gaat. Het is echter ook duidelijk dat het geen normale Chiron is. Waar kijken we nu eigenlijk naar?

De neus is een stuk agressiever dan die van de reguliere Bugatti Chiron. Dit komt onder meer door de grotere luchtinlaten. Ook de koplampen kijken wat bozer. Verder valt de sleuf achter de voorwielen op. Kennen we dit alles ergens van? Jazeker, deze neus zagen we op de Chiron Sport Sport 300+. De 300+ uit deze naam verwijst niet naar de snelheid in km/u maar in mph, ofwel miles per hour. Dat betekent dus een recordbrekende snelheid van meer dan 490 km/u.

Is daarmee de vraag beantwoord welke Bugatti Chiron we hier precies zien? Nou, dat niet helemaal. De Super Sport werd namelijk gekenmerkt door een ‘Long Tail’-achterkant. Die zien we hier niet terug. Nu zijn prototypes soms een beetje een allergaartje, dus dat zegt nog niet alles. Het is echter goed mogelijk dat het om een variant gaat onder de Super Sport 300+.

Naar verluidt komt er namelijk een Bugatti Chiron ‘R’. Het merk heeft nog geen naam bevestigd, maar het merk hintte op social media wel naar een nieuwe variant. Waarschijnlijk weten we zeer binnenkort meer als de autoshow van Genève van start gaat.

Via: wilcoblok en supercar_den