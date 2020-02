Salon van Genève onder vuur door Coronavirus?

Kun je de Salon van Genève bezoeken, nu het Coronavirus heerst?

Het houdt de nieuwsinstanties lekker bezig. Nee, niet de scheiding van Leontien en Marco Borsato of het feit dat Bridget Maasland haar ex-vriendje te vondeling heeft gelegd. Nee, het gaat ditmaal om iets serieuzers: het Coronavirus dat (in dit geval) zijn greep heeft op de Salon van Genève.

Gevallen in Zwitserland

De besmettelijke ziekte die al diverse doden heeft opgeëist in China, verspreidt zich nu ook over Europa. Er zijn al gevallen bekend in Noord-Italië en jawel: Zwitserland. Bij evenementen waar enorm veel mensen vanuit alle hoeken van de wereld komen, zijn de autoriteiten extra voorzichtig.

Andere beurzen

Zo zijn er al diverse beurzen gecanceld of worden deze uitgesteld. Denk aan het Mobile World Congress in Barcelona, Light + Building in Frankfurt en de Beijing Motor Show. Logisch dus dat men ook kijkt naar de Salon van Genève. Het is immers een van de belangrijkste autobeurzen ter wereld met bezoekers en exposanten van over de gehele wereld.

Belangen afwegen

De organisatie van de Salon van Genève moet natuurlijk nadenken of het wel verstandig is om de beurs door te laten gaan, nu het Coronavirus woedt. Dat moeten ze afwegen aan de enorme financiële belangen om zo’n groot evenement op het laatste moment af te zeggen of uit te stellen. Zo heeft @CasperH al zijn tas met lievelingssokken ingepakt.

Preventieplan

Zoals het ernaar uitziet zal de Salon van Genève ondanks het Coronavirus, gewoon doorgang vinden. De organisatie staat er wel op dat mensen die uit risicogebieden komen, zich laten scannen en onderzoeken op symptomen. Tevens is de organisatie aan het kijken naar een integraal preventieplan. Of we moeten denken aan mondkapjes en desinfecterende handgel of erger: dat is nog niet bekend.

Uiteraard is Team Autoblog er ook weer bij in Genève. De beurs is geopend van 5 tot 15 maart.