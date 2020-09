Nieuwe versie DS 7 Crossback is kunstzinnig - Autoblog.nl

DS pakt met de DS 7 Crossback Louvre een belangrijk stuk Franse cultuur erbij.

Amsterdam heeft het Rijksmuseum, New York heeft het MOMA en Parijs heeft het Louvre. Voor kunstliefhebbers zijn er in een hoop hoofd- en belangrijke steden kunstmusea te vinden. Maar zoals we weten worden auto’s veelal niet geassocieerd met bijvoorbeeld de wereldberoemde Mona Lisa in die het Louvre aan de muur hangt.

Marketing

Het weerhield DS er in ieder geval niet van om eens een samenwerking aan te gaan met het Louvre. Het canvas is de DS 7 SUV. Er is beperkt beeldmateriaal beschikbaar, dus moeten we het doen met een beschrijving van de nieuwe DS 7 Crossback Louvre Edition.

Kunst op wielen

Tsja, hoe creëer je ‘kunst op wielen’ op een al bestaande SUV? Het is dan ook meer een leuke gimmick-achtige samenwerking dan echt een kneiterdikke nieuwe editie. Maar toch ziet de DS 7 er goed uit in het zwarte accentenpakket waar de Louvre standaard mee komt. Om ook even te tonen dat je een speciale auto hebt, werden er Louvre-badges aangebracht op de motorkap, voordeuren en achterklep. In het interieur is er sprake van stijlelementen die gebaseerd zijn op de welbekende piramide die op het plein bij het Louvre staat. Je mag uit vier zakelijke kleuren kiezen: Ink Blue, Pearl Crystal, Perla Nera Black en Platinum Grey.

Louvre-touch

Toch doet DS iets grappigs met de DS 7 Crossback Louvre. Er zijn 182 highlights uit het Franse museum uitgekozen, waaronder de Mona Lisa, die je tevoorschijn kunt toveren op het centrale scherm. Bovendien wordt dit gecombineerd met een audiotour/podcast om meer informatie te krijgen over de werken die je ziet. Heerlijk relaxt voor tijdens het rijden, maar leidt kijken naar kunst niet af?

Beschikbaarheid

Voor de DS 7 Crossback Louvre Edition kun je kiezen uit de krachtigste twee motoren van de benzine- en hybride-line-up. Dat wil zeggen de 1.6 PureTech 180 en de 1.6 PureTech 225, samen met de 1.6 PureTech E-Tense 225 en de 1.6 PureTech E-Tense 300. De Louvre Edition komt naar 18 landen, het is nog niet bekend of Nederland daarbij hoort.