Kneiterdikke combospot: vier keer Bugatti in Nederland - Autoblog.nl

Als je ’s ochtends een rondje doet in Nederland is de kans al vrij klein dat je op een Bugatti stuit. Als je er vier bij elkaar ziet mag je spreken van een überdikke combospot.

Nederland en het zware belastingklimaat maakt auto’s vrij duur vergeleken met andere landen. En toch weerhoudt dat de rijken van ons land niet om extreem duur spul te registreren. Zoals we konden zien in Supercar Week 2020 kan een hoop van het supercar-nieuws gewoon van eigen bodem geplukt worden, er zijn meer dan genoeg supercars in ons land.

Spotten

Zo kun je in de dure regio’s van ons land meer dan genoeg foto’s van supercars op je camerarolletje zetten. En toch is er spul wat exclusief blijft onder alle omstandigheden. Bugatti bijvoorbeeld, al valt ook dat mee qua exclusiviteit, relatief dan. Er zijn vijf Chirons en vijf Veyrons in ons land.

Dutchbugs

Niet in de laatste plaats omdat we een doorwinterd Bugatti-aficionado in ons land hebben, genaamd Dutchbugs. Tenminste, dat is de alias die de meeste mensen kennen, zijn zakelijke naam is Michel Perridon. Zijn zaken, met name door het bedrijf Trust, gaan erg lekker en hij viert dat met een dikke collectie Bugatti’s. Hij begon met een ‘gewone’ 16.4, daarna voegde hij een reguliere Grand Sport, een 1.200 pk sterke Grand Sport Vitesse WRC en een Chiron aan zijn collectie toe. Er is overigens ook nog een Chiron Super Sport onderweg.

Geluk

Dan alsnog moet je toch een beetje geluk hebben om de imposante wagens van Perridon te vinden. En met één neem je al genoegen, toch? Volgens die redenering kun je spreken van jackpot voor een Autoblog-lezer die deze dikke Bugatti combospot vastlegde. Hij kwam ze namelijk alle vier tegelijk tegen. Perridon zit kennelijk ergens te buurten buiten, dit tafereel werd gespot in Hillegersberg.

‘Zoals het heurt’

Het is een mooi spektakel om de Bugatti combospot zo te zien in een willekeurig straattafereel. Dat de Bugatti’s buiten een opslagruimte treden is niet zo bijzonder als menig andere Bugatti. Perridon rijdt graag in zijn peperdure Bugatti’s door Nederland en de rest van de wereld. Als je ze alle vier tegelijk ziet, vraag je je af of hij niet iets van plan is. Je kunt immers maar in eentje tegelijk rijden.

Met dank aan Willem voor de foto’s!