Skoda driecilinder komt in 50 VAG-modellen

Jij een driecilinder, hij een driecilinder, jullie allemaal driecilinder! De Skoda driecilinder ga je overal tegenkomen.

Bij de Volkswagen Group is men serieus met het overstappen op elektrische auto’s. De volumemerken hebben al diverse EV’s in het aanbod. Helemaal knap als je bedenkt dat het bijna allemaal ‘echte’ elektrische auto’s zijn op een eigen platform, in plaats van een platform dat een beetje van beide moet zijn.

VAG kan dat doen omdat ze zoveel merken in het gamma hebben om de kosten over uit te spreiden. En in het levert bijna altijd wel een betere EV op.

Skoda geeft 50 modellen een driecilinder

Maar Volkswagen heeft de verbrandingsmotor nog niet helemaal afgeschreven. Het Tsjechische merk ontwikkelt namelijk nu een motor die bestemd is voor een groot aantal modellen.

Skoda geeft dus 50 modellen een driecilinder, kort door de bocht. Die liggen niet alleen Skoda’s, maar kun je ook tegenkomen in een Audi, Seat (zolang het kan), Skoda en Volkswagen.

Skoda heeft de opdracht gekregen om de EA211-driecilinder door te ontwikkelen. Het is een van de eerste keren dat Skoda de ontwikkeling van een driecilinder turbo op zich mag nemen.

Normaliter deed Skoda de atmosferische motoren, maar ja, die techniek is nu in Europa behoorlijk dood en uiteindelijk is dat ook het geval met verbrandingsmotoren.

Ook voor hybrides

Volkswagen AG verkoopt echter auto’s over de hele planeet. Hier in Europa is elektrisch rijden prima te doen, maar de driecilinders zijn bedoeld voor markten waar men nog (lang) niet zover is om elektrisch te rijden, zoals op continenten Zuid-Amerika en Afrika.

De motoren zijn wél geschikt om samen te werken met elektromotoren voor een hybride-setup. uiteindelijk is het de bedoeling dat 50 verschillende modellen deze Skoda-motor onder de kap krijgen.

Ondanks dat Volkswagen wel vaker de motoren uit spreidt over het hele gamma, is het niet zo dat Volkswagen zélf alle motoren ontwikkelt. Zo is de 3.0 V6 in de Cayenne Hybrid een Audi-motor en de 2.9 V6 in de Audi RS4 een Porsche-motor. De 4.0 V8 in de Lamborghini Urus is een Audi-motor, terwijl de 5.2 V10 weer van Lamborghini is.

