Premium diesel SUV (40K) – Autoblog Advies

Een perfecte doch steeds zeldzamer wordende combinatie: een luxe SUV met een dikke diesel. Wat voor luxe premium diesel SUV’s koop je tegenwoordig nog voor 40 mille?

Voor vandaag helpen we Autoblog lezer Kai met het uitzoeken van een nieuwe auto. Kai is op dit moment de trotste eigenaar van twee auto’s. De ene is een BMW 430d Gran Coupe xDrive en daarnaast rijdt zijn vrouw in een Volvo V40 D4 R-Design. Kijk eens aan! Dat zijn twee dikke diesels voor de deur.

Diesel heeft een niet al te beste naam, maar met de huidige brandstofprijzen is een iets zuinigere auto wel zo prettig. Zeker als je veel kilometers maakt. Kai vindt het ook erg prettig rijden. De auto dient als opvolger voor de BMW 4 Serie. In dit geval moet het een SUV worden en het liefst eentje die premium is.

Kortom, wat is er te krijgen? Er is een flink budget (inruil inbegrepen) om iets moois uit te zoeken. Het moet weer een diesel worden, Kai vindt dat wel zo goed passen bij het karakter van een SUV. Ook mag er wel een beetje pit in zitten, het liefst 250 pk (meer mag altijd). Qua opties moet er sowieso een regensensor op zitten, evenals een panoramadak. Qua kilometers mag de auto niet meer dan 150.000 km gelopen hebben. Het liefst flink minder dan dat als het kan.

De wensen en eisen voor een sportieve premium diesel SUV kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s BMW 430d Gran Coupé xDrive / Volvo V40 D4 R-Design Koop / Lease Koop Budget € 35.000 tot € 40.000 Jaarkilometrage 20.000 Brandstofvoorkeur Diesel want ik denk dat dat het beste past bij het karakter van een SUV maar ik laat me graag adviseren Reden aanschaf andere auto Gezinsuitbreiding Gezinssamenstelling Me + vriendin en 2 jonge kids Voorkeursmerken / modellen: BMW X5 – Audi SQ5 (TDI) No-go Non-premium

Audi SQ5 TDI quattro (8R)

€ 39.950

2016

100.000 km

De maatstaf in zijn klasse? Het is een uitstekende premium diesel SUV, zij het niet zo dynamisch als de naam doet vermoeden. Audi deed het wel slim met de SQ5 TDI. De motor uit de Audi A6 BiTDI in een kleinere Q5 en een sportief sausje. Het bleek een hele interessante zet. Dat de SQ5 kleiner, krapper, dorstiger, zwaarder en minder dynamisch is dan de A6 waar de motor uit gehaald is, is dan wel bijzonder. Maak niet uit, hier heb je de hoge instap en hoge zit. De SQ5 rijdt als een klasse hoger en dat is zowel positief als negatief.

Het voelt een beetje aan als een boot, zeker de besturing is vager dan Rutte tijdens het vragenuurtje. De motor is een heerlijkheid, die biturbo sleurt er altijd aan en voelt sterker dan dan de 313 pk die Audi opgeeft. Het is een stoïcijnse beuker die je niet enorm betrekt bij het rijden. Dat past niet bij het sportieve karakter van de auto, maar maakt het wel de ideale hoge-snelheidscruiser voor de lange afstand. Check het Audi Q5 Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten (ja, ook op video).

Porsche Macan S Diesel (95B)

€ 38.750

2014

110.000 km

Men beweert weleens dat een Porsche Macan een omgekatte Q5 is. Dat is niet helemaal correct. De vergelijking met de SQ5 is bijzonder. De Porsche heeft namelijk een veel minder krachtigere motor, maar een veel beter onderstel en vierwielaandrijvingssysteem. De besturing is ook een groot verschil, veel directer en vooral met meer gevoel. Nadelen zijn er ook, op de Autobahn blijf je niet in de buurt. Ook is de SQ5 een stuk ruimer, de Macan is best krap voor een auto van bijna 2.000 kg.

De kwaliteit van het interieur is uitstekend, de ambiance is als bij een 911 of Cayenne. precies wat je verwacht van zo’n premium diesel SUV. Het verbruik is voor het type auto niet eens zo heel verkeerd. Een hele leuke blend tussen fun-rijeigenschappen, kosten, premium ervaring en praktisch gemak. En ja, het is een Porsche diesel, maar dit rijdt fijner dan de viercilinder TFSI waar je tegenwoordig 102.600 euro voor moet betalen. Wel even opletten: ze zijn mogelijk rijk uitgerust, maar er zijn zat kale exemplaren, met name uit Duitsland. Uiteraard is er ook een Porsche Macan aankoopadvies!

Jaguar F-Pace R Sport 30d AWD Portfolio

€ 39.950

2016

90.000 km

We gaan niet alleen maar Duitse auto’s adviseren. Want dan mis je heel erg leuke auto’s, zoals deze Jaguar. Het is premium, dus het mag! De F-Pace wordt nog altijd verkocht, dus rij je niet ineens rond in een oud model. De F-Pace is een fraaie verschijning, helemaal voor een crossover. Daar heeft Ian Callum goed zijn best op gedaan. Qua prestaties zit je goed met deze Jaaaaag, want je hebt 300 pk en 600 Nm!

Daarbij is het gewicht enigszins binnen de perken gebleven. Het hoogtepuntje van de F-Pace is het onderstel. De Jaguar F-Pace is aanzienlijk sportiever dan de Audi. In het budget zijn er in Nederland voldoende te vinden. Qua uitrusting zit je zonder meer goed, zolang je de ‘Pure’ maar links laat liggen.

Mercedes-Benz GLC350d (X253)

€ 34.900 (DE)

2016

95.000 km

Natuurlijk, deze Mercedes-Benz ligt ook heel erg voor de hand als je zoekt naar een premium diesel SUV. Echter, het was nog wel eventjes zoeken. Sterker nog, we moesten voor deze specifieke versie kijken naar Duitsland. De reden is simpel, wij Nederlanders vergeten altijd de zescilinder te kopen. Toegegeven, de 250d met zeventraps automaat is in principe voldoende vlot, maar zo’n volromige en smeuïge diesel-zescilinder is gewoon wat je wil.

Zo’n leuke verschijning als de GLK (die je met geweldige uitvoeringspakketten krijgen) is de GLC niet, maar dat is een bewuste keuze. De Mercedes-Benz GLC is in alles een C-Klasse, maar dan iets hoger. Erg knap: het rijdt grotendeels zelfs als een C-klasse.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm AWD Aut. B-Tech (952)

€ 34.950

100.000 km

2018

Afschrijving is toch een geweldig iets. Althans, als je moet kopen. Want je kan voor beduidend minder dan het budget een keurige Alfa Romeo Stelvio rijden! Dan heb je een jonge auto met relatief weinig kilometers. Hele dikke uitvoeringen met automaat, AWD en alle uitrusting: geen enkel probleem. In dit lijstje is het duidelijk dat de Stelvio een viercilinder heeft. Het is van alle viercilinders ook niet echt de meest verfijnde. Maar…… De Alfa heeft een dikke zescilinder niet nodig.

In plaats van een kleine twee ton, weegt deze Alfa Romeo iets meer dan 1.600 kg. Dan heb je met 210 pk al voldoende pit. Ook een groot verschil is het verbruik. Die 1 op 20,8 die de fabriek belooft (NEDC) haal je niet, maar 1 op 15 lukt gemakkelijk, terwijl de Duitse zescilinders eerder 1 op 11-12 doen. De Alfa is dan ook nog eens vrij modern én in Nederland goed te vinden. Is de Alfa in dit geval de meest verstandige keuze als je zoekt naar een premium diesel SUV? Op zich wel. Paar kleine dingetjes: het interieur is op zich prima, maar haalt het niet bij de SQ5 of Macan qua fit & finish.

Volvo XC60 D5 AWD Inscription

€ 34.950

2018

125.000

In het land struikel je over de XC60’s, maar naar deze specifieke uitvoering moesten we even zoeken. De Volvo XC60 is voornamelijk populair als PHEV. Maar je kan ‘m dus ook met dieselmotor krijgen, of beter gezegd ‘kon’, want Volvo heeft alle zelfontbranders uit het gamma gehaald. Zonde, want de diesel past uitstekend bij een Volvo. Dit zijn geen sprinters, maar geweldige reisauto’s.

De motor is net als de Alfa een viercilinder, maar dan met iets minder inhoud maar wel een turbo extra. Met 235 pk en 480 Nm kom je niet tekort. De loopcultuur is iets beter dan de Alfa-motor. Maar ondanks de extra pk’s zie je dat niet in de cijfers terug. De XC60 is aanzienlijk zwaarder. Ruimer ook. Sterker nog, als het gaat om het ruimste (en prettigste) interieur, dan scoort de Volvo zeer hoge ogen. Qua concept premium crossover scoort ‘ie misschien wel het beste.

YOLO: Alpina XD3 (F25)

€ 35.900

2014

100.000 km

Als je de ruimte van de BMW X5 niet gaat gebruiken, koop deze supersnelle premium diesel SUV! De Alpina XD3 is gebaseerd op de BMW X3 en is een regelrechte concurrent voor de Audi SQ5. Het idee is hetzelfde: een relatief compacte premium crossover met een dikke diesel. De Alpina legt de lat wel ietsje hoger. De XD3 is aanzienlijk sneller, zonder enorm veel dorstiger te zijn. De zes-in-lijn is een pareltje met een zijdezachte loop en enorm veel koppel. Probeer wel een facelift-versie te vinden (dat kan lastig zijn).

Het interieur is namelijk nogal goedkoop aandoend. Het is niet direct storend, maar het goedkope plastic past niet bij een BMW, laat staan bij een Alpina. Ook opletten: je zult ze moeten importeren. Wij denken met een Alpina aan een heel luxe auto, maar dat hoeft dus echt niet. Zeker bij de diesel-Alpina’s zijn er voldoende kale exemplaren geleverd. Daar kun je financieel je voordeel mee doen. Bekijk vooral het BMW X3 aankoopadvies om te zien wat de aandachtspunten zijn van dit type.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!