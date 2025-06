Waarom je volgende auto een extra remlicht op de voorkant kan hebben

Onderzoekers geven advies.

We zijn allemaal gewend aan remlichten aan de achterkant van een auto. Logisch, want zo waarschuwen bestuurders het achteropkomend verkeer dat ze afremmen. Maar wat als we diezelfde waarschuwingsfunctie aan de voorkant zouden hebben? Klinkt misschien gek, maar nieuw onderzoek wijst uit dat een extra remlicht geen gek idee is.

Onderzoekers van de technische universiteit van Graz hebben 200 echte ongevallen op kruispunten geanalyseerd. Volgens de geleerden had 7,5 tot 17 procent van de ongelukken voorkomen kunnen worden dankzij een remlicht aan de voorkant. In aantallen zijn dat 15 tot 34 van de 200 ongevallen. En dat is niet alles: in maximaal een kwart van de ongevallen had het extra licht de impact kunnen verminderen, en daarmee ook de ernst van het letsel.

Waarom remlicht aan de voorkant?

Het idee is simpel: als je een tegemoetkomend voertuig ziet remmen, kun je sneller anticiperen. Denk aan die onduidelijke situaties op kruispunten waar het niet altijd meteen duidelijk is of iemand gaat doorrijden of niet. Vaak zie je wel of een auto in beweging komt of niet, maar goed: een remlicht is wat duidelijker. ”Dit visuele signaal kan de reactietijd van andere weggebruikers aanzienlijk verkorten,” legt onderzoeker Ernst Tomasch uit. ”Dit verkort de remweg en uiteindelijk de kans op een ongeval.”

Zo moet dat er ongeveer uit komen te zien. De experts stellen voor dat de remlampen aan de voorkant groen licht geven en achter rood. Wat de reden hiervoor is, wordt niet verteld. De lampen zouden relatief goedkoop op de nieuwe auto’s kunnen komen, denken de geleerden. Als de plaatsing op de plek is op de afbeelding wordt het nog een lastig verhaal denk ik. Allereerst moet eer een extra lichtbundel komen. Daarnaast moet de kentekenplaat een nieuwe locatie krijgen.

Tip van mij: kijk bij Mercedes af hoe zij nieuwe verlichting toe hebben gevoegd aan de zelfrijdende auto’s.

Probleem van het remlicht aan de voorkant

Er is wel een belangrijke kanttekening. Het remlicht moet wel zichtbaar zijn en dat is lang niet altijd het geval. Bij ongeveer een derde van de geanalyseerde ongevallen was het zicht op het remlicht beperkt door een ongunstige hoek tussen de voertuigen.

Ook hier hebben de onderzoekers een oplossing voor bedacht. Wat dacht je van een auto met remverlichting op de voorkant, achterkant en aan de zijkanten? Zo zou je bijvoorbeeld bij een afslaande auto ook kunnen zien of deze remt, zelfs als je er niet recht voor staat. Wederom: leuk idee, maar de integratie zal wat lastiger zijn dan de onderzoekers nu laten lijken.

Of en wanneer autofabrikanten deze technologie gaan implementeren is nog niet bekend. Zolang het niet verplicht is, zullen weinig merken de moeite nemen, vermoed ik. Oké, wellicht gaat Volvo er op een eigen manier mee aan de slag.