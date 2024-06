Oud vs. nieuw: BMW 1 Serie (F40 vs. F70)

Hoe nieuw is de nieuwe 1 Serie nu echt?

Je zal vast niet gemist hebben dat BMW vannacht de nieuwe 1 Serie heeft onthuld. In de aanloop naar de onthulling was er wat onduidelijkheid: was het nu een facelift of echt een nieuwe auto? BMW is er zelf duidelijk over: dit is de vierde generatie 1 Serie. Maar hoe groot zijn de verschillen nu echt? Daarvoor gaan we de nieuwe en de oude 1 Serie eens naast elkaar zetten.

Op de persfoto’s zie je vooral de versie met allerlei M-prullaria, maar we gaan even terug naar de basis. We vergelijken een standaard F40 1 Serie met een standaard F70 1 Serie. Zonder de volledig zwarte grille oogt de F70 al een stuk normaler. Dat wil zeggen: minder Kia en meer BMW.

Voor- en zijkant

De neus is volledig nieuw, dat is duidelijk. De grille is platter en breder geworden, wat eigenlijk gewoon een verbetering is. De koplampen zijn niet direct te herkennen als BMW-koplampen, mede door het verdwijnen van de angel eyes. Ook zijn ze wat hoger geplaatst, wat bijdraagt aan het Kia-gehalte. De voorbumper is ook geheel anders. Van voren is er dus geen twijfel dat je naar de nieuwe 1 Serie kijkt.

Van de zijkant bezien is het echter een stuk lastiger. Volgens BMW is het voorportier het enige onderdeel wat de nieuwe en oude 1 Serie gemeen hebben, maar en profil lijken de auto’s toch verdacht veel op elkaar. We zien dezelfde oplopende taillelijn en de raampartij lijkt ook identiek.

Hier kun je duidelijk zien dat BMW niet met een leeg vel papier is begonnen: de F70 is echt een doorontwikkeling van de F40. Door de nieuwe bumpers is de lengte iets toegenomen, maar de wielbasis is ook nog exact gelijk.

Achterkant

Aan de achterkant zijn er dus geen onderdelen uitwisselbaar, maar de veranderingen zijn ook niet rigoureus. Het zijn vooral de nieuwe achterlichten die weggeven dat je met de nieuwe Einzer te maken hebt. We zouden trouwens zweren dat de achterruiten wél uitwisselbaar zijn, maar we zullen de mensen van BMW maar op hun woord geloven.

Wat verder opvalt (naast de nieuwe achterbumper) is het ontbreken van de uitlaten. In deze tijden van uitlaatinflatie kiest BMW er gewoon voor om géén uitlaten te doen. Althans, niet zichtbaar. Als je per se uitlaten wil moet je de M135i M135 kiezen: die heeft er maar liefst vier. Dat dan weer wel.

Interieur

Als je binnenin de nieuwe 1 Serie plaatsneemt is het wel duidelijk dat dit meer is dan een facelift. Het dashboard is namelijk compleet nieuw. Verrassend is het nieuwe interieur niet, want we zien het inmiddels welbekende Curved Display terug. De geliefde iDrive-controller is verdwenen, net als zo’n beetje alle andere fysieke knoppen. Want dat wil de klant anno 2024, toch?

Dan nu de conclusie: de nieuwe 1 Serie is duidelijk meer dan een facelift, maar helemáál nieuw is ‘ie ook weer niet. Je kunt het zien als een doorontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de Golf 6 of de Corsa E. Of deze doorontwikkeling ook een verbetering is? Dat mogen jullie laten weten in de reacties!

