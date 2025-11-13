Nieuwste Cupra hot hatch stuurt 325 pk naar de voorwielen!

We hebben vandaag weer eens ouderwets hot hatch-nieuws.

De traditionele hot hatch is met uitsterven bedreigd. Daarmee bedoelen we een hot hatch met voorwielaandrijving en een benzinemotor. Toch is dit type auto nog niet helemaal dood. Cupra presenteert namelijk een nieuwe hot hatch. Of beter gezeged: een nieuwe versie van een bestaande hot hatch.

Het gaat om de Cupra Leon VZ TCR. Mocht je het overzicht een beetje kwijt zijn: je hebt dus de Seat Leon, de Cupra Leon en de Cupra Leon VZ. De VZ is de echte hot hatch, zoals de Leon Cupra dat vroeger was. Nu doen de Spanjaarden er nog een schepje bovenop met de Leon VZ TCR.

De TCR levert 325 pk en 420 Nm, wat 25 pk en 20 Nm meer is ten opzichte van de normale VZ. Daarmee is het de krachtigste voorwielaangedreven Leon ooit. De Sportstourer VZ heeft weliswaar meer vermogen (333 pk), maar die heeft vierwielaandrijving. En dat is feitelijk ook geen hot hatch, maar een stationwagen.

325 pk op de voorwielen, dat hebben we eerder gehoord. Dat is namelijk ook het vermogen wat de Golf GTI Clubsport Edition 50 heeft. De Leon VZ TCR is dus het Cupra-equivalent van de Edition 50. De Cupra sprint ook precies even snel van 0 naar 100 km/u, in 5,6 seconden. De topsnelheid wordt niet genoemd, maar als we een gokje moeten wagen: 267 km/u.

De TCR heeft ook diverse aerodynamische aanpassingen gekregen, zoals een splitter, side skirts, een andere diffuser en een grotere spoiler. Verder is deze auto te herkennen aan de unieke velgen, de graphics op de zijkant en de carbon spiegels. Het interieur is helaas niet in beeld, maar daar zijn kuipstoelen met vierpuntsgordels te vinden.

Dan nu het slechte nieuws: er worden maar 499 exemplaren van deze auto gemaakt. En deze auto zal niet in Nederland geleverd worden, want de gewone Cupra VZ staat hier ook niet in de prijslijst. In ons land zul je dus toch voor de Golf GTI Edition 50 moeten kiezen, die te bestellen is voor €81.990.