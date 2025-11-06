Sterkste Golf GTI ooit is NIET de duurste nieuwe Golf van Nederland!

De Golf GTI 50 komt naar Nederland: dit is de prijs.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 20 juni 2025 en later bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd op 6 november 2025.

Het is groot feest bij Volkswagen dit jaar. De Polo bestaat een 50 jaar en de Transporter is 75 lentes oud. Beide modellen kregen een behoorlijk tamme speciale uitvoering. De Golf GTI viert volgend jaar pas zijn 50ste verjaardag, maar Volkswagen houdt het Abraham-feestje nu alvast. Zo kunnen klanten in het jaar van een halve eeuw GTI rijden in de Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50: de sterkste Golf GTI ooit.

VW heeft ongetwijfeld gehoopt op een record op de Nürburgring voor hatchbacks of voorwielaandrijvers. Helaas bestaat de Civic Type R FL5 die niet verslagen werd. Nu wil het toeval dat die Honda bezig is met zijn afscheidstour. Binnenkort is het dus wel de snelste hatchback die je nieuw kunt kopen. Tevens is dit de snelste Golf op de Nordschleife.

Specificaties van de sterkste Golf GTI ooit

Het recept van de Edition 50 is simpel: neem de GTI Clubsport, kietel het 2.0-liter turbotorretje en zet hem wat dichter bij de grond. De getunede viercilinder ging van 300 naar 325 pk en van 400 naar 420 Nm, terwijl de standaard GTI 265 pk en 370 Nm heeft. Vanwege het bestaan van de Golf R is de speciale GTI niet de sterkste Golf aller tijden, maar wel de sterkste Golf GTI ooit.

Het Golf GTI-onderstel is in de basis hetzelfde: een MacPherson-vooras en multilink achteras. Voor wat extra sportiviteit is de koets wel 15 millimeter dichterbij de grond gezet. Is dat allemaal wat te gewoontjes voor je? Dan moet je voor het optionele Performance-pakket gaan. En dat wil je.

Extra pakket voor Ringmeister

Het exemplaar dat op de Nürburgring de recordtijd reed, maakte ook gebruik van dit pakket. Allereerst verkleint dit pakket de bodemvrijheid met nog eens 5 millimeter waardoor ie in totaal 2 centimeter lager staat dan een standaard GTI. Daarnaast heeft ie hogere veerconstanten op de voor- en achteras zodat de koets nog sneller reageert op jouw stuurinput, maar ook dat de Golf minder overhelt in bochten.

Vervolgens schroeft VW andere wielen onder je speciale GTI. Het zijn 19-inch semi-slick Bridgestone 235 Potenza Race-banden die speciaal voor deze Golf zijn ontwikkeld. Ze zitten om gesmede velgen van Warmenau. De nieuwe wielen bieden meer grip en vermindert de rolweerstand en onafgeveerde massa.

Bij dit geweld hoort uiteraard ook een lekkere soundtrack. Daar moet een R-Performance uitlaatsysteem van Akrapovic voor zorgen. De hele uitlaat inclusief einddemper is gemaakt van titanium.

Hoe herken je de Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50?

De dikste tip die je kunt krijgen bij de GTI Edition 50 is (zoals je misschien wel verwacht) een eigen badge. Het GTI 50-logo kom je bijvoorbeeld tegen op de dakspoiler en de buitenspiegels, maar ook in het interieur.

De feestuitvoering krijgt ook andere exclusieve features, zoals een zwart dak, zwarte spiegelkappen, een zwarte lijn net boven de zijskirts en zwarte uitlaateindes. De kleuren Dark Moss groen en het bekende Tornado Red zijn enkel te krijgen op de Edition 50.

Interieur

Waar aan de buitenkant de zwarte accenten de boventoon voeren, is het rood aan de binnenkant. De gordels en pedalen zijn daarvan de grootste voorbeelden, maar ook de stiksels en accenten in de stoelen representeren de GTI-kleur. Over de stoelen gesproken: natuurlijk komt daar het theedoekpatroon in terug. Het lederen sportstuur draagt ook een GTI 50-logo en heeft schakelflippers om de zeventraps DSG-automaat te bedienen. Alleen een pook met golfbalpatroon ontbreekt nog

De sterkste Golf GTI komt naar hier!

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 mag nergens anders dan in Wolfsburg worden gebouwd. Volkswagen Nederland bevestigde eerder aan Autoblog.nl dat de speciale GTI ook naar Nederland komt. Dat is best bijzonder, want de Clubsport waarop ie is gebaseerd, heeft hier niet in de showrooms gestaan.

De Nederlandse prijs van de sterkste Golf GTI

Vandaag (6 november 2025) maakt Volkswagen Nederland de prijs bekend van de Golf GTI Clubsport EDITION 50. Je bent in Nederland tenminste € 81.990 kwijt aan de sterkste Golf GTI aller tijden. Daarmee is het niet de allerduurste nieuwe Golf in Nederland. De Golf R met 333 pk kost in Nederland tenminste € 85.990. In april volgend jaar arriveert de speciale Golf GTI bij de Nederlandse dealers.