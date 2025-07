Nieuw record: Lucid Air rijdt 1.205 kilometer op één lading

Lucid onderstreept nog eens dat zij de koning van de actieradius zijn.

De Lucid Air is een zeer prijzige auto, maar dan heb je wel wat. De Amerikanen hebben hiermee een toonaangevende EV neergezet. Dat hebben ze nu onderstreept door een nieuw wereldrecord te vestigen. Terwijl Tesla aan het stuntelen is met Robotaxi’s en onderuit gaat op de beurs omdat Elon Musk zich niet uit de politiek kan houden…

We zien geregeld hele vergezochte wereldrecords voorbijkomen (Porsche heeft daar een handje van), maar dit record is nog enigszins relevant. Het gaat namelijk om de langste afstand afgelegd door een elektrische auto zonder op te laden. Daar kun je natuurlijk allerlei trucjes bij uithalen, maar het laat wel zien wat er mogelijk is.

De Lucid Air wist een indrukwekkende afstand van 1.205 kilometer af te leggen, zonder bij te laden. Het startpunt was het Zwitserse St. Moritz en het eindpunt München. Nu ligt St. Moritz op 1.800 meter hoogte, dus het is wel een béétje valsspelen.

De uitvoering die gebruikt werd voor de recordpoging was een Lucid Air Grand Touring. Dat is uiteraard de versie met de grootste range: 960 kilometer WLTP. Daar is weliswaar een 118 kWh accu voor nodig, maar alsnog is dat aardig efficiënt. Ter vergelijking: de EQS 450+ heeft 125 kWh nodig voor een WLTP-range van 802 kilometer.

Over de EQS gesproken: het vorige record was toevallig ook gevestigd met een EQS 450+. Deze legde 1.045 kilometer af op één lading. Maar daar is de Lucid met 160 kilometer overheen gegaan. Wel lullig: dit record was 19 juni gevestigd, dus daar hebben ze nog geen drie weken van kunnen genieten.