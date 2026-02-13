Nieuwste Singer heeft een unieke dakconstructie

Je kunt tegenwoordig ook dakloos rijden met een Singer.

Singer heeft al talloze Porsches gemaakt, in allerlei verschijningsvormen. Daar zaten echter opvallend weinig cabrio’s tussen. Pas in 2022 liet Singer voor het eerste een cabrio zien op basis van de Turbo. En nu gaat Singer pas volle bak aan de cabrio’s, met hun interpretatie van de 911 Carrera Cabrio.

In de basis hanteert Singer het bekende recept. Deze auto is dus een grondig gemoderniseerde 964. De boxermotor is nu 4,0 liter groot, voorzien van variabele kleptiming en deels watergekoeld. De cilinders zelf zijn nog luchtgekoeld, terwijl de cilinderkoppen watergekoeld zijn. Deze motor is ontwikkeld met behulp van Cosworth. Ook de rest van de auto is aangepakt, van het onderstel tot het interieur.

Enfin, dit hebben we allemaal al eerder gezien. Het nieuws zit ‘m vooral in het feit dat het een cabrio is. En Singer heeft niet zomaar het oude dakje overgenomen. Ze hebben een nieuwe dakconstructie ontwikkeld. Het dak vouwt zich achter de voorstoelen en vervolgens komt er een aparte tonneaucover omhoog die het dak opslokt. Dit gebeurt allemaal volledig elektrisch uiteraard.

De Singer Carrera Cabrio heeft altijd een widebody, geïnspireerd op de Werk Turbo Look van weleer. Brede heupen zijn natuurlijk altijd goed. Je kunt de Turbo-look optioneel nog verder uitbreiden met de bijbehorende ‘whale tale’ spoiler. Die zien we op de rode auto hieronder.

Een bijzonder detail: deze auto heeft heuse ‘klapkoplampen’. Alleen zijn het niet de koplampen die omhoog klappen, maar de rallylampen op de neus. Vind je dat niks? Niet getreurd, die kun je ook achterwege laten. De klant is koning bij Singer.

Singer gaat ‘maar’ 75 exemplaren bouwen van de Carrera Cabrio. Oftewel: er worden nog eens 75 originel 964’s opgeofferd op het restomodaltaar. We vinden Singers heel gaaf hoor, daar niet van, maar het gaat wel hard op deze manier.