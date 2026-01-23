Is Singer te ver gegaan met deze 911 restomod…?

Deze Singer is niet bepaald subtiel, maar toch wel erg cool.

De creaties van Singer zijn doorgaans bijzonder smaakvol, maar de Amerikanen hebben nu alle gêne van zich afgegooid. Hun nieuwste project is volledig over the top, maar dan wel op de juiste manier. Maak kennis met de Singer DLS Turbo.

Helemaal nieuw is deze auto niet. We kregen de DLS Turbo in 2023 al voor het eerst te zien, maar nu is het eerste exemplaar voor een klant voltooid. De eigenaar heeft een 964 ingeleverd en daar dit monsterlijke apparaat voor teruggekregen.

Historisch verantwoord

De auto is voorzien van een compleet nieuwe carbon fiber koets, geïnspireerd op de Porsche 935 raceauto’s uit de jaren ’70. De gigantische spoiler en de widebody mogen dan over the top zijn, het is allemaal wel historisch verantwoord.

De motor is in de basis het luchtgekoelde blok uit de 964, maar dan wel flink verbouwd. De zescilinder is nu 3,8 liter groot en voorzien van vier kleppen per cilinder en twee turbo’s met variabele geometrie. Het resultaat? 710 pk en 750 Nm aan koppel. Overigens zijn de cilinderkoppen nu watergekoeld, maar de cilinders zelf zijn nog steeds luchtgekoeld.

Old school Turbo

Ook leuk: de motor kan 9.000 toeren draaien. Het vermogen gaat volledig naar de achterwielen, dus in die zin in het nog een old school 911 Turbo. Ook is de auto voorzien van een handgeschakelde zesbak.

De Singer DLS Turbo is verder gewoon voorzien van alle moderne hulpsystemen, zoals ABS, tractiecontrole en ESP. Verder is de auto voorzien van double wishbones op de vooras, carbon-keramische remmen en Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Deze Singer rijdt dus als een moderne sportauto, maar dan wel volgens een traditioneel recept.

Hippe kleurstelling

Wat verder nog opvalt is de kleurstelling. De auto is uitgevoerd in een kleurovergang van blauw naar donkerblauw. Hier is McLaren een aantal jaar geleden mee begonnen en nu is het een ware hype. In het interieur – wat uiteraard ook volledig nieuw is – zien we grijs leer en alcantara.

Wat zoiets kost? Dat maakt Singer niet bekend, maar boze tongen beweren dat een DLS Turbo zo’n 2,5 miljoen euro kost. We vrezen dat het nog waar is ook.