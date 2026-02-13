Woon je in één van deze provincies? Koop dan GEEN EV!

Want de stroom is op!

Het is eigenlijk geen nieuws, want we wisten het allemaal al. Het stroomnet in Nederland is gewoon nog niet klaar voor de energietransitie. En eigenlijk is het goed nieuws, want dat het stroomnet in deze drie provincies helemaal rammetje vol zit, betekent dat in die provincies de bewoners het kennelijk serieus hebben aangepakt. Maar het zorgt wel voor serieuze problemen.

Stroom op in drie provincies

Waar hebben we het precies over? Want zo’n lekker tendentieuze titel vergt natuurlijk wel de nodige nuance en uitleg. Het gaat om het hoogspanningsnet in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Dat net heeft zijn maximum bereikt en doet vervolgens niemand iets, dan kan vanaf deze zomer geen huishouden, bedrijf of woningbouwproject meer worden aangesloten op het stroomnet zo meldt de Telegraaf. De stroom is op.

Dubbel demissionair minister Sophie Hermans mag nog net voor ze overstapt naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dit nieuws naar de Tweede Kamer sturen. Het scenario is somber, aldus Hermans.

Ik ben hier meer dan ontstemd over (…) Ik ben hier eigenlijk gewoon pissig over. Transferende minister spreekt geen woord Chinees

Grote consequenties

Landelijk netbeheerder TenneT heeft het stroomverbruik in de regio’s geanalyseerd en komt naar aanleiding hiervan met dit sombere scenario. Het scenario is zelfs slechter dan vorig jaar. Ondanks het allerstrengste-stroomnet-beleid ooit van het scheidende kabinet is de stroom in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht op. De regio’s staan op de rand van stroomuitval. Dat zeggen wij niet, dat zegt TenneT…

De consequenties zijn enorm, want stroomuitval ligt op de loer en een aansluitstop is zeer dichtbij. Die tien steden van Jetten komen in ieder geval niet in deze provincies, want ze kunnen hier geen aansluitingen krijgen.

De directeur van TenneT Robert Kruik geeft een stevige waarschuwing af. Ondanks de recente miljarden investeringen is de situatie verslechterd en alleen met krachtige interventies op korte termijn kan de aansluitstop worden afgewend.

Risico grootst tussen 17 en 21 uur

Netcongestie is een veelkoppig monster. Als er weinig vraag is leveren windmolens en zonnepanelen teveel en als er veel vraag is kan het aanbod niet worden bijgehouden. Waren die gascentrales nog niet zo gek…

De meeste vraag zit tussen 17 en 21 uur als de EV aan de stekker gaat, de oven aan voor de pizza en de warmtepomp het huis warm stookt. In die piekuren stijgt de vraag naar stroom nog harder dan recent nog werd verwacht en de investeringen en werkzaamheden aan kabels, transformatorhuisjes en masten kunnen de stijgende vraag naar elektriciteit niet bijhouden.

Dikke wachtlijst

Er is al sinds 2022 een dikke wachtlijst waar inmiddels zo’n 14 duizend bedrijven opstaan die een nieuwe of een zwaardere aansluiting willen. Kleinverbruikers en woningbouwprojecten lijken daar deze zomer ook aan toegevoegd te gaan worden.

Netbeheerder TenneT suggereert dat huishoudens bewogen moeten worden om zeker in deze drie provincies niet meer op piekdrukte momenten stroom te laten trekken van het net. In Utrecht gaan de laadpalen tijdens piekuren al uit, maar ook achter de voordeur moeten we stoppen met stroom gebruiken tussen 17 en 21 uur. Dat wordt gewoon weer koken op gas, een houtoven en natuurlijk een pelletkachel!

Oplossingen

Alarmistische berichten dus! Wat gaan Den Haag en TenneT er NU aan doen dan? Nou we hebben even geen kabinet, maar lobbykampioen Stientje van Veldhoven daalt terug neder naar Den Haag om het stokje van Sophie Hermans over te nemen op het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Dat betekent vermoedelijk meer wiebelstroom van windmolens op de Noordzee en zonnepanelen bij Schiphol, maar ook heel veel geld investeren in het stroomnet. Tot 2030 staat er 60 miljard euro ingepland en tot 2040 zelfs tot 195 miljard euro.

Sophie Hermans regeert alvast over haar graf als minister van dit departement heen door te stellen dat haar opvolger met dit dossier aan de slag moet. Naar haar idee moet er een crisisteam worden geformeerd en er moeten oplossingen komen. Oh, en ze wil een second opinion. Voor ons klinkt dat als nog een paar jaar uitstel, maar dat zal onze cynische aard wel zijn…