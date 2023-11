RAI Vereniging: “Niet één partij kiest voor de auto”

Volgens de voorzitter van de RAI wordt het onderwerp auto’s doodgezwegen door politici. Maar klopt dat wel…?

Volgende week is het zover: we mogen weer gezellig stemmen met z’n allen. Maar op welke partij moet je nu stemmen als automobilist? Daar kunnen we helaas geen antwoord opgeven, want stemadvies doen we niet aan. Wij doen natuurlijk uitsluitend aan neutrale berichtgeving.

RAI Vereniging

De RAI Vereniging kan deze vraag ook niet beantwoorden, want volgens hen is er geen enkele partij die oog heeft voor auto’s. Hierover klaagt voorzitter Frits van Bruggen in de Telegraaf. Aangezien er 9,2 miljoen autobezitters zijn in Nederland is het volgens Frits onbegrijpelijk dat er niet één partij kiest voor mobiliteit.

Vijf voor twaalf

Volgens de RAI-voorzitter gaat het over van alles en nog wat, maar het onderwerp mobiliteit wordt angstvallig gemeden. Terwijl dat juist heel hoog op het prioriteitenlijstje zou moeten staan, want volgens hem is het “vijf voor twaalf.” Dit omdat de Nederlandse bevolking flink aan het stijgen is.

Nederland weer mobiel

Maar klopt het eigenlijk wel dat partijen het onderwerp auto’s angstvallig mijden…? Nou nee, want uit onze grondige analyse van de partijprogramma’s blijkt dat auto’s wel degelijk een thema zijn. FvD heeft nota bene als speerpunt ‘Nederland weer mobiel’ in hun verkiezingsprogramma.

Gratis bier

FvD pleit voor het afschaffen van trajectcontroles en milieuzones en het verlagen van brandstofaccijnzen, bpm en bijtelling. En natuurlijk het verhogen van de maximumsnelheid. Daarmee profileren Thierry & co zich dus nadrukkelijk als een pro-auto partij. Weliswaar met een hoop gratis bier, maar je kunt niet zeggen dat ze het onderwerp mijden.

Ook de PVV (toevallig eveneens een populistische partij) probeert duidelijk de stem van de automobilist te krijgen. Ze willen bijvoorbeeld maximumsnelheid naar 140 km/u, geen milieuzones en de accijns op brandstof verlagen.

Betaalbare EV’s

Het lijkt er dus op dat Frits van Bruggen een paar partijprogramma’s gemist heeft. Het punt is waarschijnlijk vooral dat hij een ander koers wil zien dan die van de FvD en PVV, die beide de klimaatcrisis glashard ontkennen. Frits wil bijvoorbeeld dat er meer wordt geïnvesteerd in betaalbare EV’s.

Ook dat is echter iets wat meerdere partijen in hun programma hebben opgenomen. Zowel het CDA als de SP pleiten bijvoorbeeld voor het betaalbaar maken van EV’s in hun programma. Oftewel: auto’s zijn gewoon een thema deze verkiezingen, zowel aan de rechterkant als de linkerkant van het spectrum.

Bron: Telegraaf en Telegraaf

Headerfoto: Mercedes-AMG G 63 4×42, gespot door @yoeri_fakkeldij