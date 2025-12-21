Van deze Ferrari staan er 0 op Nederlands kenteken

Dat is nog eens een zeldzaamheid! #SpotvandeWeek

Als er een gelimiteerde Ferrari verschijnt duurt het doorgaans niet lang voor er een exemplaar op Nederlands kenteken verschijnt. Nederland is dan wel een klein landje, er wonen toch genoeg mensen die dit soort auto’s kopen. Er is echter een gelimiteerde Ferrari die nog steeds schittert door afwezigheid: de 812 Competizione A.

Daar worden we weer aan herinnerd door deze spot van @justawheelchairguy. Hij spotte bij De Librije deze gelimiteerde Ferrari. Zoals je kunt zien aan de bladeren – en de bloemen die er nog liggen ter nagedachtenis aan Jonnie – dateert deze spot van eerder dit jaar, maar toch willen we deze even uitlichten.

Competizione A

Hoe zat het ook alweer? Je had de 812 Competizione als overtreffende trap van de 812 Superfast. De Supersuperfast, zeg maar. In tegenstelling tot zijn voorgangers – de 599 GTO en F12tdf – werd deze auto ook als cabrio geïntroduceerd. Dat is dus de 812 Competizione A.

We zeggen ‘cabrio’, maar eigenlijk is de Competizione A een targa. Het targadak moet je handmatig verwijderen en opbergen in de kofferbak. Je moet er dus wat moeite voor doen, maar dan wordt je wel beloond met een waanzinnige V12-soundtrack.

Net als de dicht Competizione perst de ‘Aperta’ 830 pk en 692 Nm aan koppel uit de atmosferische V12. Tegelijkertijd is de Competizione A 38 kg lichter ten opzichte van de 812 GTS. Verder is de aerodynamica flink aangepast. Kijk bijvoorbeeld eens naar die gigantische diffuser.

Niet op Nederlands kenteken

De Competizione A is ook een stukje zeldzamer dan de dichte variant. Van de coupé zijn er 999 gebouwd, van de cabrio c.q. targa 599. En daarvan staat er nog steeds niet één op Nederlands kenteken. Terwijl de auto al twee jaar op de markt is en er al minstens vier op Belgisch kenteken staan.

Er gaat er vroeg of laat ongetwijfeld eentje op Nederlands kenteken komen, maar voor nu mag je het even doen met de fraaie Belgische exemplaar. Daarmee pakt @justawheelchairguy de Spot van de Week.

Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Ferrari op Autoblog Spots!