Niki Lauda in ziekenhuis, is ernstig ziek

De voormalige Formule 1-coureur spendeert zijn dagen in een Oostenrijks ziekenhuis.

Het gaat niet goed met Niki Lauda. De 69-jarige F1-held heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is succesvol verlopen, maar dit betekent niet dat alles in kannen en kruiken is. Het Oostenrijkse ziekenhuis waar Lauda op dit moment is, omschrijft zijn situatie als ernstig ziek.

In de Oostenrijkse media wordt gesproken over een zorgwekkende situatie. Lauda is tijdens een Grand Prix op televisie geregeld in beeld bij de renstal van Mercedes, waar hij adviseur is. De afgelopen races was hij echter niet aanwezig. Zijn afwezigheid werd eerst afgedaan als een griepje.

Om speculaties te voorkomen heeft de familie besloten informatie te geven over de situatie van Lauda. Meer details over de succesvol verlopen longtransplantatie geven ze echter niet. Verder vraagt de familie de privacy van Lauda te respecteren. Het is nu zaak dat de Mercedes-adviseur gaat herstellen van zijn operatie.

Eergisteren was het precies 42 jaar geleden dat Lauda op de Nürburgring zware brandwonden opliep na een crash. In zijn F1-carrière pakte de Oostenrijker 24 pole positions, 25 overwinningen en stond hij 54 keer op het podium. Lauda werd wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984.