BMW-bestuurslid: ”Verbrandingsmotor gaat NOOIT verdwijnen”

Zo ziet de nabije toekomst van BMW eruit.

Het duivelse brein van de EU leek een einde te maken aan grote verbrandingsmotoren met de Euro 7-norm. Gelukkig voldoen ook zes-in-lijn- en V8-motoren met een paar aanpassingen aan de strengere regels volgens BMW. Ook veel verder dan de nabije toekomst wil BMW auto’s met verbrandingsmotoren blijven leveren.

Mocht er ooit een Euro 24-norm komen, ook dan moeten de benzineslurpers lief genoeg zijn voor de aardbol. Jochen Goller wil zelfs zo ver gaan dat de verbrandingsmotor onsterfelijk is. Goller is lid van het BMW-directiecomité en is verantwoordelijk voor Customer, Brands en Sales. Hij zegt tegen Autocar India: ”ICE en verbranding gaat nooit verdwijnen. Nooit.”

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor BMW?

De transitie van benzine- en dieselauto’s naar volledig elektrische auto’s loopt in het grootste gedeelte van de wereld nog niet zoals de merken het voor zich zagen. Dit merk je ongetwijfeld in het dagelijks leven. Daarom moet je als fabrikant op veel scenario’s voorbereid zijn, vindt BMW. Het merk zet dan ook in op drie kernplatformen naast wat losse flodders zoals waterstof.

De drie richtingen zijn: volledig elektrisch, verbrandingsmotoren en ”multi-energieplatformen”. De iX3 van de Neue Klasse is een voorbeeld van de eerste categorie. De auto is bedacht als EV en zal dat ook blijven. Vervolgens zullen er ook auto’s blijven komen met enkel een verbrandingsmotor. Verwacht overigens die niet om die hier in de omgeving veel te zien. In India, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa zullen de komende jaren nog veel nieuwe auto’s met enkel een benzinemotor worden verkocht.

”Multi-energieplatform”

Tot slot de verschillende energieën. Hiermee doelt BMW niet alleen op hybrides, maar op modellen die het bedrijf als EV én als benzineauto of hybride op de markt gaat brengen. Een voorbeeld hiervan is de huidige 5 Serie. Zo moet er straks ook een elektrische X5 komen voor landen als Noorwegen, een hybride voor bijvoorbeeld Nederland, maar ook een dieselbeuker voor Duitsland of Slovenië.

Goller is vooral fan van de laatste aanpak. “Je kunt niet één auto ontwerpen voor elektrische auto’s en een andere voor ICE-auto’s”, zegt hij. Oftewel, je kunt prima een ontwerp hergebruiken. Mercedes dacht daar anders over, maar is op dat besluit inmiddels teruggekomen. Kijk maar naar de CLA. Porsche zwemt wel tegen de stroming in. De auto’s zijn ofwel benzine/hybride (911, Cayenne etc.), ofwel elektrisch (Taycan, Macan). De 718 gaat die trend voortzetten.

Foto: BMW M4