Nismo Frontier is eindelijk weer een serieuze Nismo - Autoblog.nl

Met de Nismo Frontier krijgt de toevoeging Nismo weer iets meer cachet, zij het op een andere manier dan we gewend zijn van de Japanners.

Nog niet zo heel erg lang geleden was Nismo (Nissan Motorsport) een bijzonder submerk van Nissan. In een wat verouderde fabriekshal waren toegewijde ingenieurs in witte jassen bezig met het ontwikkelen van bijzondere onderdelen voor de sportieve Nissan modellen.

Nismo

Een door Nismo onder handen genomen Nissan was vaak een serieus leuke auto voor de ware petrolhead. Bij voldoende animo kunnen we eens verder in de geschiedenis van Nismo duiken op Autoblog.

Net als een aantal andere merkwaarden van Nissan zijn die merkwaarden van Nismo een tikkeltje verwaterd, op de Nissan GT-R Nismo na, uiteraard. Daarom is het goed om te weten dat Nismo weer serieus gaat worden. Dat doen ze in dit geval met met de accessoirelijn voor de Nissan Frontier.

Nismo Frontier

Deze kennen wij in Nederland als de Nissan Navara. Een auto die in Nederland vaak als stoere bedrijfsauto wordt ingezet. Op de badge en wat details na zijn de Frontier en Navara-modellen identiek.

Dan gaan we verder kijken naar de Nismo Frontier. Het meest in het oog springend is de off-road wielophanging. Waar de meeste Nismo’s worden verlaagd, wordt deze Nismo juist verhoogd. In dit geval met 51 hele millimeters. De Bilstein Monotube schokdempers zorgen voor betere demping en zijn aangepast aan de grotere veren. Het onderstel is sowieso klaar voor het het ruigere werk. Zowel qua ondergrond als qua belading kunnen de onderdelen meer aan.

Heavy duty

Verder kun je kiezen voor heavy-duty bumpers aan de voor- en achterzijde. Ze zijn niet van plastic, maar van staal! De bumpers zijn in vorm gesneden en vervolgens aan elkaar gelast. Dus je kunt ‘per ongeluk’ een paar dingetjes raken onderweg zonder dat je meteen naar de lokale schade-hersteller moet. In de gepoedercoate bumper zit een lier en erboven op twee grote verstralers.

Nismo Frontier wielen

Ten slotte nog een de wielen van de Nismo Frontier. Die meten in dit geval een vrij bescheiden 17”. Het zijn overigens echte Nismo-velgen. Voor het betere offroad werk wil je uiteraard meer rubber dan lichtmetaal.

Net als de ophanging zijn de velgen, banden en assen berekend op meer laadvermogen en mishandeling. Over de banden gesproken: het zijn 275 /70 R17 BF Goodrich AllTerrain T/A banden in, jawel, Baja Champion-specificatie. Enige nadeel: het vermogen blijft gelijk, maar daar is wel wat aan te doen.

Levering Nismo Frontier onderdelen

In de VS zijn de onderdelen te bestellen, hopelijk volgt Nederland ook. Alleen al om een fabrieksoriginele Nismo Navara wil je toch een strandtent beginnen?