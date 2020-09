Driemaal aparte Cayman 981 occasion op Marktplaats - Autoblog.nl

Met welke van deze drie junior-Porsches ga jij mee naar huis? Kies jouw favoriete Cayman 981 en maak kans om ‘m zelf te betalen!

Voor velen is een Porsche een droomauto, maar dan wel een realistische droomauto. Een Touring Disco Volante, Aston Martin One-77 of Lexus LF-A zul je waarschijnlijk nooit voor de deur kunnen zetten. Maar een Porsche wel, al helemaal als je de horizon gaat verbreden.

Geen 911

Dan niet te ver verbreden, anders staat er een Cayenne diesel op de inrit. Nee, we doelen ditmaal op de Cayman van de 981-generatie. Voor 40 tot 45 mille kun je tegenwoordig een redelijk leuke 911 van de 997-generatie kopen. Maar waarom niet opteren voor een jongere Cayman? Ja, het nadeel is dat het geen 911 is, maar eigenlijk is dat meteen ook het voordeel. Je hebt de motor immers in het midden liggen, net als de auto van Max Verstappen.

Marktplaats

We gingen even op Marktplaats kijken hoe het ervoor staat met het aanbod van de 2.7 liter Cayman-modellen. Gewoon, omdat het kan. We vonden drie exemplaren die in het oog springen. Alle drie vanwege diverse redenen:

Porsche Cayman 2.7 handbak (981)

€ 45.000

2014

12.000 km

De eerste Cayman 981 occasion is de minst spannende. Althans, als je kijkt naar de gekozen combinatie qua lakkleur en interieur. Het is niet bijster spannend, dat zilvergrijs met zwart leer. Wel is het een heel praktische combinatie, beide kleuren zijn uitstekend schoon te houden. Donkerblauw met beige is fraaier, maar ook veel besmettelijker. Tot zover de detailing-tips. Er zijn twee dingen die heel erg voor deze grijze coupé spreken. Ten eerste is er een handbak aanwezig. Wellicht met iets te lange overbrengingen, maar hey: je mag zelf gaan roeren. Het andere prettige aspect is de bijzonder lage kilometerstand.

Porsche Cayman PDK McDonald’s (981)

€ 44.950

2014

117.048 km

Mocht je een veel spannendere kleurencombinatie wensen op je Cayman 981, kijk naar deze bijzondere gele 781. De kleur is Speedgelb, waarvoor destijds geen cent extra betaald is, het is immers een standaardkleur voor de Cayman. Het interieur was wel optioneel. In dit geval is er gekozen voor rood leer. Het geeft de auto een jaren-80 McDonald’s-vibe. Af en toe bedenken we dit soort combinaties voor het betere schrik-effect, maar in dit geval heeft iemand er ook voor gekozen. Het is in elk geval anders.

Porsche Cayman Turbo (981)

€ 39.950

2013

146.730 km

Kijk, misschien wel de belangrijkste reden om voor een Porsche Cayman van deze generatie te gaan is de aanwezigheid van een atmosferische zescilinder boxermotor. Na de facelift werden het kleine turbo viercilinders. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat de vorige eigenaar van dit zwarte exemplaar er een turbokit op heeft laten schroeven. Er is gekozen voor een relatief bescheiden setup met lage druk. Met 340 pk heb je 15 pk meer tot je beschikking dan de Cayman S uit dezelfde periode.

Welke kies jij?

Dan is het woord nu aan u: voor welke van deze drie Caymans ga jij? En misschien nog wel belangrijker: waarom? Laat het antwoord weten, in de comments!