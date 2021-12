Helaas: volledig elektrische Nissan Ariya is laat en duur

Nissan maakt eindelijk de Nederlandse prijzen van de Ariya bekend. Maar dat betekent niet dat de auto al leverbaar is.

In tegenstelling tot sommige andere Japanse merken was Nissan er vroeg bij met EV’s. Elf jaar gelden kwamen ze al met een volledig elektrische auto, die ook van de grond af als EV was gebouwd. We hebben het dan over de Nissan Leaf, die inmiddels al aan zijn tweede generatie bezig is.

Gloednieuw platform

De Leaf is inmiddels niet meer helemaal state-of-the-art, dus het wordt tijd voor wat nieuws. Daarom komt Nissan met een gloednieuw model op een gloednieuw platform: de Ariya. De onthulling van deze auto is al anderhalf jaar geleden, dus het kan zijn dat je de Ariya alweer was vergeten.

Varianten

Een kleine opfrisser kan daarom geen kwaad. De Nissan Ariya is de eerste auto op het kersverse CMF-EV-platform, waar ook de Renault Mégane E-Tech op komt te staan. Er is voor ieder wat wils, want Nissan levert de Ariya in vier varianten:

63 kWh Advance : 217 pk, 360 km range

: 217 pk, 360 km range 87 kWh Evolve : 242 pk, 500 km

: 242 pk, 500 km e-4orce 87 kWh Evolve : 306 pk, 460 km

: 306 pk, 460 km e-4orce 87 kWh Performance: 394 pk, 400 km

Prijzen

Dit wisten we allemaal al in juli 2020, maar nu kunnen we eindelijk ook de prijzen melden. De instapper is er vanaf €47.390. De 87 kWh Evolve (de versie met de grootste range) is er vanaf €56.390. De e-4orce versies met twee elektromotoren kosten respectievelijk €61.390 en €66.390.

Concurrentie

Voor de vergelijking met de concurrentie pikken we de 87 kWh Evolve-versie eruit. Dit is de goedkoopste versie met de grotere accu en tevens de versie met de grootste actieradius (500 km). Dat klinkt interessant, maar er zijn concurrenten die een betere deal hebben. De ID.4, de Enyaq en de EV6 bieden meer range voor minder geld. De Ioniq 5 heeft weliswaar een kleinere actieradius en minder vermogen, maar die is wel ruim 10 mille goedkoper. En dat terwijl het een grotere auto is.

Hyundai Ioniq 5 73 kWh Style (217 pk, 481 km): €45.505

Volkswagen ID.4 Pro (204 pk, 520 km): €45.865

Skoda Enyaq iV 80 (204 pk, 510 km): €50.090

Kia EV6 Plus 77,4 kWh (225 pk, 528 km): €52.095

Nissan Ariya 87 kWh Evolve (242 pk, 500 km): €56.390

Leverbaar?

We zijn inmiddels anderhalf jaar verder sinds de introductie, dus de Ariya zal zeker per direct leverbaar zijn? Daar lijkt het wel op als je het persbericht leest, want Nissan zegt: “deze zomer in de showroom.” Je zou bijna denken dat Nissan dit persbericht al heel lang op de plank had liggen. Wat ze dus bedoelen is “volgende zomer”.

Met de vierwielaangedreven versies is Nissan helemaal rijkelijk laat, want die komen pas in het najaar van 2022. De Ariya is alvast te reserveren, maar deze auto ga je dus voorlopig nog niet tegenkomen in Nederland.