Het geluid van de Bugatti Chiron Pur Sport [video]

De Bugatti Chiron Pur Sport doet wat ‘ie moet doen: losgaan op het circuit met een lekker geluid.

De nieuwe Bugatti Chiron Pur Sport is ontwikkeld voor op het circuit. Als er dan iemand het goede voorbeeld moet geven is het Bugatti zelf. Want de kans is groot dat de kopers van dit miljoenen kostende apparaat de auto laten verstoffen in een privé collectie.

En dat goede voorbeeld geven heeft de Franse autofabrikant dan ook gedaan. Met een Bugatti Chiron Pur Sport werd het uitdagende Bilster Berg aangedaan en het geluid van die W16 hoor je in bovenstaande video. Dit technische circuit is gelegen in het Teutoburgerwoud in Duitsland.

Bugatti is de beroerdste niet en heeft gave videobeelden gedeeld van de Chiron Pur Sport. De ruim zes minuut durende video brengt de soundtrack van de hypercar goed naar voren. Let wel, er is niets mis met je speakers als je niet op elk moment van de video geluid hoort. Op sommige stukken is het geluid weggelaten. Vergis je ook niet in het geluid van de gebruikte camera-auto, wat in dit geval een dikke AMG is.

Het automerk reed geen rondjes voor de lol op Bilster Berg. Het bezoek aan het circuit was onderdeel van het testprogramma van de dikste Chiron. Er waren meerdere engineers van Bugatti aanwezig bij het event. In de paddock lag een stapeltje Michelin Pilot Sport Cup 2 R’s, zodat de Pur Sport voldoende rubber had om te slijten.