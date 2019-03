Nissan IMq concept heeft invloeden van dat andere automerk

Kijk goed en wellicht komt de designtaal je bekend voor.

In Genève heeft Nissan het doek getrokken van de IMq Concept. Op dit moment is er vrij weinig bekend wat de Japanse autofabrikant wil gaan doen met de auto, maar in eerste instantie lijkt de IMq een voorbode te zijn wat de toekomstige Qashqai moet gaan worden.

Het design van de Qashqai is door de jaren heen flink opgefrist, maar deze IMq Concept gaat een radicale stap verder. De designtaal doet sterk denken aan die andere autofabrikant uit eigen land: Lexus. Dit merk hanteert ook (zeer) scherpe lijnen op auto’s, precies zoals we nu met de IMq zien. Nissan laat weten dat we dit soort ontwerpen op toekomstige crossovers van het merk mogen verwachten.

Het concept beschikt over een elektrische aandrijflijn. De elektromotor 340 pk en 700 Nm koppel. Alle vier de wielen worden van aandrijving voorzien. De IMq Concept is 4,5 meter lang, 1,5 meter hoog en 1,9 meter hoog.

The IMQ’s design combines traditional and modern Japanese influences and shows what’s possible when future crossovers are powered by Nissan Intelligent Mobility. With the IMQ, the interior and exterior are seamlessly blended together, signalling what our design direction may be for Nissan’s third generation of crossovers in Europe. – Alfonso Albaisa senior vice president for design at Nissan