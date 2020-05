Te koop: Land Rover Defender uit James Bond-film

In deze Defender kun je jezelf James Bond wanen. Nou ja, een James Bond-schurk dan.

Sommige acteurs spelen liever een James Bond-schurk dan 007 zelf. Als jij er ook zo over denkt is deze auto wat voor jou. Deze Defender was namelijk te zien als schurkenvervoersmiddel in de laatste James Bond-film, Spectre.

Zelfs al vond je de film verder tegenvallen, als autoliefhebber kwam je in de film Spectre wel aan je trekken. Vooral als liefhebber van Britse auto’s. Onder meer waren de prachtige Aston Martin DB10 en Jaguar CX-75 te zien in een spectaculaire achtervolging. Ook kwamen er diverse dikke Land Rovers voorbij in de autocommercial film.

Voor de James Bond-film werden speciaal tien Land Rover Defenders opgetuigd. Deze taak was in vertrouwde handen. De ombouw werd namelijk gedaan door Bowler. Dit bedrijf houdt zich al sinds mensenheugenis bezig met Land Rovers en is inmiddels ingelijfd door het merk. Niet alle Defenders overleefden de opnames. Naar verluidt hebben drie exemplaren het niet gered. Maar ja, wat zijn een paar Defenders op een budget van 250 miljoen euro?

Om de Defender wat extra screen presence te geven heeft Bowler de auto van de nodige accessoires voorzien. We zien onder meer robuuste 37-inch banden, een bagagerek, een lier en Recaro-stoelen. Je denkt misschien dat er alleen aanpassingen voor de show zijn gedaan, maar dat is niet het geval. Bowler heeft ook de ophanging aangepakt en de Defender voorzien van Bilstein rallyschokdempers en een hydraulische handrem. Verder is het vermogen opgekrikt naar 182 pk. Dat is dan wat minder spectaculair, maar dat mag de pret niet drukken.

De Defender gaat de 23e onder de hamer tijdens een online veiling. Alle details zijn te bekijken op de website van Silverstone Auctions. Men rekent op een opbrengst van ergens tussen de €229.000 en €275.000. Drie jaar geleden werd er ook al een Land Rover Defender uit dezelfde James Bond-film geveild. Die bracht toen maar liefst €419.000 op.