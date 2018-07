De Nissan Leaf Nismo gaat in productie!

De eerste elektrische hot hatch is officieel. Er is echter een keerzijde.

Omdat er waarschijnlijk sneller dan we denken een einde komt aan de ontbrandingsmotor, is elk automerk momenteel bezig met het zo interessant mogelijk maken van een (semi-)elektrische aandrijflijn. Zo ook Nissan, die naast wat busjes eigenlijk maar één volledig elektrische (of zoals ze het zelf noemen, Zero Emission) auto in hun arsenaal hebben.

Gelukkig is dat niet de minste. De Leaf, ondertussen alweer een aantal jaar oud, legt het Japanse merk bepaald geen windeieren. Wereldwijd is het de bestverkochte EV. Waarom? Omdat het de perfecte middenweg is. Hij is niet extreem duur, maar oogt niet goedkoop. Het is in principe een hatchback ter grootte van een Golf, maar is lekker ruim van binnen. De range schommelt ook precies in het midden van de elektrische auto’s op de markt.

Is het dan een perfecte EV? Bijna. De eerste Leaf was nogal controversieel getekend (afbeelding boven). Grote koplampen en de bekende EV-ei-vorm kenmerkte het design van de Leaf, voor velen op een negatieve manier. Nissan zag het probleem en presenteerde vorig jaar de compleet nieuwe Leaf. Goed, vanwege Cw-waardes zijn de proporties nog steeds “anders”, maar het Nissan-design maakt van de auto een strakke bak.

Vrij snel na het onthullen van de nieuwe Leaf toonde Nissan een concept: de Leaf Nismo, een hete Leaf. Uiteraard uitgedost in zwart-rode Nismo huisstijl. Het plan was om onder de dikke carrosserie een opgewaardeerd accupakket en een betere elektromotor te leggen, zodat niet alleen de power, maar ook de actieradius van de anabolen-Leaf de meerwaarde goedpraten. Een EV is namelijk in basis een recept voor snelle jongens, dus het idee is niet eens zo gek.

Rijp voor de prullenbak was de Leaf Nismo ook niet. Sterker nog: hij gaat eind deze maand in productie en wordt daarmee de allereerste volledig elektrische hot hatch. Qua styling is hij eigenlijk precies goed: je ziet duidelijk dat de Nismo meer in zijn mars heeft dan een reguliere Leaf, vanwege dikkere bumpers, een dikke diffuser en de bekende rood-zwarte Nismo trim. Verder is het ‘gewoon een Leaf’.

Prestaties laat Nissan niet los. Dat doet ons vrezen dat er qua cijfers niet veel veranderd is aan de Leaf. Wel is het onderstel meer op sportiviteit ingesteld en is er een elektronisch stuurhulpsysteem die de auto in ieder geval sneller laat voelen. Of die dat ook daadwerkelijk is, moet blijken.

De keerzijde? Wij krijgen ‘m niet. De Leaf Nismo gaat in de verkoop op 31 juli in Japan en zal daar blijven. De auto zal voorlopig nog niet de oversteek maken naar ons continent, dus kunnen wij nog niet genieten van de EV-bochtenridder. Jammer, want het is toch wel een leuke auto geworden.