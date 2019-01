Officieel: dit is de nieuwe Porsche 911 Cabriolet

De 992 is er nu ook als cabrio.

Door de huidige weeromstandigheden in Nederland lijken we verder dan ooit verwijderd van een aangename lente. Porsche kan het weinig deren, zij hadden immers een belangrijke onthulling op de planning staan: de 992 Cabriolet. Nadat de nieuwste generatie van de Porsche 911 anderhalve maand geleden zijn debuut kon maken in Los Angeles, is het nu de beurt aan de softtop om hetzelfde te doen.

Omdat de onderhuidse techniek nagenoeg hetzelfde is als bij de gesloten uitvoering van de nieuwe 911, zullen we ons allereerst richten op datgene waarmee de Cabriolet zich onderscheidt: zijn dak. Voor de 911 Cabriolet heeft Porsche een nieuw hydraulisch systeem ontworpen waardoor de elektrisch bedienbare softtop voortaan nog efficiënter in en uit kan klappen. In 12 seconden is het alweer gebeurd. Daarbij is de glazen achterruit geïntegreerd in het zachte plafond en zijn er magnesium stukken in verwerkt om te voorkomen dat het deze bol gaat staan wanneer de bestuurder het gaspedaal intrapt.

Naast de aanpassingen aan het dak heeft Porsche de nieuwe 911 Cabriolet ook het nieuwe PASM-sportonderstel gegeven. Hierdoor is niet alleen de wegligging beter gebalanceerd, tegelijkertijd ligt hij ook 10 mm dichterbij de grond dan voorheen. Hoeveel de nieuwe 911 zwaarder is dan de Coupé, dat wil Porsche in het eerste bericht over de auto nog niet zeggen.

De nieuwe Porsche 911 Cabriolet met zijn brede, Kylo Ren-achtige derrière komt in eerste instantie als Carrera S en als Carrera 4S op de markt – net als de gesloten versie, dus. Niet geheel verrassend hebben beide modellen exact dezelfde drieliter twin-turbo boxermotor achterin liggen. Voor ieder van de huidige configuraties produceert de zespitter 450 pk en 530 Nm. In een sprint naar de 100 km/u is de Cabriolet precies 0,2 seconden trager. De Coupé, als Carrera S en Carrera 4S, doen het in respectievelijk 3,7 en 3,6 seconden. De Cabriolet heeft voor diezelfde sprint juist 3,9 en 3,8 seconden nodig. Net als de Coupé snoept de dakloze 992 exact 0,2 seconden af van zijn acceleratietijd, wanneer het optionele Sport Chrono Pakket is geactiveerd.

De nieuwe Porsche 911 Cabriolet kan vanaf vandaag besteld worden. De Carrera S kost 172.500 euro, de Carrera 4S kost 180.100 euro. Dat is voor beide uitvoeringen ongeveer 15 mille bovenop de vanafprijs van hun gesloten broertjes. In maart worden de eerste exemplaren geleverd.