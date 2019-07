Nissan met biturbo motor arriveert in Europa

Je kunt zelfs achterwielaandrijving inschakelen!

Het is en categorie die leuk blijft: die van de pickups. Natuurlijk zijn auto’s als de RAM 1500, Ford F-150 en Chevy Silverado verreweg het coolst, maar deze zijn vrij prijzig en wel érg groot voor de Europese wegen.

Gelukkig zijn er ook voldoende compacte pickups die meer dan de moeite waard zijn. Denk aan auto’s als de Ford Ranger Raptor en de Volkswagen Amarok V6 TDI. Het zijn auto’s waarmee je eigenlijk alles kan. Natuurlijk is het niet de beste trackday auto, alhoewel het best een leuke ervaring is om met een pickup over het circuit te boenderen. Maar ook op onverhard kun je ermee uit de voeten. In veel gevallen kan je de familie plus een hele lading bagage meenemen én kan er een enorm zware kar achter. Kortom, een pickup is erg handig.

Mocht je trek hebben in zo’n rijdend Zwitsers zakmes, dan is er goed nieuws, want de keuze is reuze. Nissan maakt de keuze wat lastiger met de vernieuwde Navara, die nu naar Europa komt. Qua uiterlijk zijn de verschillen minimaal. We vinden de meeste wijzigingen onderhuids. Zo is de 2.3 viercilinder motor opgewaardeerd en hebben alle varianten de beschikking over niet één, maar twee turbo’s. De standaardvariant heeft 160 pk en 425 Nm tot zijn beschikking. Wil je meer, dan is het dat mogelijk. Er is ook een versie met maar liefst 190 pk en 450 Nm. De opgewaardeerde motoren zijn verder voorzien van nieuwe zuigers, zuigerringen, lagere compressieverhouding, verbeterde koeling en een nieuwe uitlaat. Naast een betere krachtsontplooiing is de nieuwe Navara ook nog eens aanzienlijk zuiniger en schoner.

Qua transmissie veranderde er ook het een en ander. De zesbak is compleet nieuw en is volgens Nissan een stuk verfijnder en prettiger in het gebruik. Optioneel kun je kiezen voor een verbeterde zeventraps automaat. Sowieso is de Navara verfijnder dan ooit, want het onderstel werd aangepast. De Navara is een van de weinige pickups met een 5-link ophanging aan de achteras. Deze is nu ook beschik baar voor de Navara in ‘King Cab’ uitvoering. De Navara Kingcab moet comfortabeler zijn dan ooit, maar kan dankzij de modificatie zwaarder beladen worden. De achterkant werd met 2,5 centimeter verhoogd dankzij een nieuwe veer/demper combinatie. Om de auto beter te laten stoppen, zijn de schijven aan de voorkant nu een maatje groter. Aan de achterkant verdwenen de trommelremmen ten faveure van een setje schijven.

De vernieuwde Navara zal binnenkort in Europa leverbaar zijn, prijzen zijn vooralsnog niet bekend.