Jazeker, er komt een megagrote Alpina

Ze moeten natuurlijk ook geld verdienen.

Alpina heeft een bijzondere positie bij ons autoliefhebbers. Het is een BMW, maar dan eentje waarbij alles net even beter is. Meer vermogen, meer koppel, meer comfort en meer prestige, zonder dat het meteen een hardcore product is van de BMW M-divisie.

Het is niet zo dat de firma uit het Buchloe van elke BMW een Alpina maakt. Met name de kleine modellen worden overgeslagen. Denk aan de 1 en 2 Serie, alsmede de X1 en X2. Alpina heeft het ooit geprobeerd met de 200 pk sterke Alpina D3 (een licht aangepaste 320d), maar ondanks de grote aantallen is de marge op de goedkopere BMW’s gewoonweg te klein. Vandaar dat Alpina het liever hogerop zoekt.

Alpina-baas Andres Bovensiepen heeft aan Automobile Magazine bevestigt dat er een gigantisch grote en dure Alpina bij komt. De auto wordt gebaseerd op de BMW X7 en krijgt de treffende naam Alpina XB7 Allrad. De uitvoering waarmee Alpina aan de slag gaat is de ’50i’-variant. Deze heeft een 4.4 liter V8. Alpina gaat het blok wel flink onder handen nemen, waardoor het vermogen stijgt naar “minimaal” 600 pk en 800 Nm. Inderdaad, de motor uit de Alpina B5 en Alpina B7.

De praktische Alpina XB7 Allrad zal zich onderscheiden met 20-spaaks velgen en een bodykit die twijfelachtige smaak met old-school coolheid combineert. De Deko-set (de striping) zal optioneel zijn. Het is overigens niet de eerste SUV van Alpina, er was al een XD3 op basis van de X3 (F25) sinds 2013. Deze werd in 2018 opgevolgd door de XD3 (G01) en XD4 (G02). Opmerkelijk genoeg wordt er met geen woord gerept over de BMW X5.

De Alpina XB7 is niet de enige Alpina die gepland staat. Ook de komst van de Alpina B8 is inmiddels bevestigd.