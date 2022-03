Nissan Qashqai e-Power is stiekem enorm vernuftig

Dit is slim bedacht. Er zit een handige logica achter de Nissan Qashqai e-Power.

In de hele overgang naar alternatieve aandrijflijnen is er een kink in de kabel. Voor de elektrische auto is het met name de accu die zorgt voor de problemen. Een accu is enorm groot, enorm zwaar en heeft ook nog eens een lage energiedichtheid. Oh ja, een accu is ook nog eens duur.

En voor een beetje actieradius, heb je gewoon een grote accu nodig. Zeker omdat iedereen tegenwoordig besloten heeft dat ze een hoge crossover willen rijden met enorme wielen. Nu zijn er voldoende tussenoplossingen. Denk aan de hybride, plug-in hybride, de ‘milde’ hybride en ga zo maar door.. Met de Nissan Qashqai e-Power hebben we er een variant bij en potjandrie, dat hebben ze stiekem best slim gedaan.

Techniek Nissan Qashqai e-Power

Een plug-in hybride klinkt namelijk als een goede tussenoplossing (het beste van twee werelden), maar dat is het niet altijd (eigenlijk altijd niet). Je zit alsnog met een zwaar accupakket en twee aandrijflijnen. Dat is bij deze Nissan ook zo, maar dan eventjes anders.

Ten eerste de verbrandingsmotor. Dat is een 1.5 driecilinder turbomotor met variabele compressie. Dat is op zichzelf al erg bijzonder. De compressie kan variëren tussen 8:1 en 14:1.

De Nissan Qashqai e-Power heeft géén transmissie en geen directe verbinding met de aandrijfassen. De motor laadt een compact accupakket op. Vanuit die batterij kan de elektromotor dan de wielen aandrijven. Kort door de bocht: de benzinemotor wekt enkel elektriciteit op. Er is geen stekker om de accu op te laden.

Dit heeft als voordeel dat er minimale transmissieverliezen zien die je normaal hebt met een plug-in hybride. Het systeemvermogen bedraagt 190 pk en het systeemkoppel is 330 Nm. Alle krachten worden afgegeven op de voorwielen. Middels het regeneratief afremmen kan de accu geladen worden.

Vernuftig systeem

Het systeem lijkt gek genoeg het meeste op een Japanse PHEV crossover, de Outlander alleen dan zonder accu en met een veel geavanceerdere verbrandingsmotor. Ook belooft Nissan middels ‘Linear Tune’ dat er geen CVT-esque geluiden zijn als je veel gasgeeft. Middels dat systeem zal het motorgeluid synchroon lopen met de snelheid.

Hoeveel je elektrisch kunt rijden zonder dat de motor bijspringt, vermeldt Nissan helaas nog niet. Wel dat de Nissan Qashqai e-Power gemiddels een verbruik heeft van 5,3 liter op 100 km. Het succes van dit concept valt of staat met hoever de auuto daarvan afwijkt in de praktijk.

We hebben nu zat hybrides gezien die tijdens de WLTP heel eventjes goed kunnen presteren, maar in de praktijk enorme zuipschuiten zijn. Als Nissan met deze (op papier efficiënte) techniek op asfalt ook een gunstig verbruik heeft, kan het weleens een goede tussenoplossing zijn.

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment.

