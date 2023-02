Nissan: “Toyota fabrieksopgave niet realistisch”

Nissan vindt de Toyota fabrieksopgave totaal onrealistisch.

Is het jullie ook weleens opgevallen dat het heel erg moeilijk is om de fabrieksopgave te halen? Zeker als je gewoon ‘normaal’ rijdt en niet overdreven je best doet. De fabrieksopgave is natuurlijk altijd een bepaalde indicatie. Denk aan de WLTP, EPA-Cysle of NEDC, waarbij de auto in kwestie een bepaalde cyclus moet doorlopen.

Uiteraard kunnen fabrikanten auto’s daarop ontwikkelen. Bij Volkswagen TDI-tjes vroeger sloeg men een beetje door daarin, maar je kan natuurlijk een auto optimaliseren voor de verbruikstest, en niet zozeer wat je op het asfalt kunt halen.

Niet realistisch

En daar lijkt er een probleem voor Nissan te zijn, die vinden namelijk Toyota’s fabrieksopgave totaal onrealistisch. Dat is een heftige accusatie van Nissan. Dus, wat is er precies aan de hand?

Nou, het gaat om de nieuwste zuinige crossover (net zoiets als een gematigde alcoholist, maar dat terzijde) van Nissan, de Quashqai e-Power. Dit is natuurlijk een rechtstreekse concurrent voor de Toyota RAV4 hybrid. De Nissan verbruikt 6,1 liter per 100 km, de Toyota 4,7 liter per 100 km.

Volgens Nissan is Toyota’s fabrieksopgave flink afwijkend en ligt het namelijk in het echt heel erg dicht bij elkaar.

Ik denk dat het met het brandstofverbruik een lastige is. We laten het aan het publiek over om de real-world tests uit te voeren. Maar uit veel van de artikelen die ik heb gezien van de RAV4 Hybrid, kom je niet in de buurt van 4,8 liter per honderd kilometer. Aleksandar Pecanac, productmanager Nissan.

Nissan: niet onzuiniger dan Toyota

Nu hebben ze in Australië (alwaar Pecanac de productmanager is) een iets andere manier om het verbruik te meten. Dat geeft dus meteen aan hoe mooi de WLTP is. Want waar in de meeste landen de Nissan Qashqai e-Power minder zuinig is, ligt het verbruik volgens de WLTP op 5,3 liter op 100 km en voor de Toyota RAV4 Hybrid op 5,6 liter op 100 km. Kijk, dat ligt al veel dichter bij elkaar.

Sowieso is het goed om te kijken waar je de auto voor gaat gebruiken en hoe je dat gaat doen. De Qashqai en RAV4 hebben namelijk compleet verschillende aandrijfconcepten. De Toyota heeft een traditionele setup (2,5 liter Atkinson viercilinder met elektromotor), bij de Nissan dient de verbrandingsmotor als aggregaat.

