Dit is de goedkoopste Bentayga van Autotrack

Goed ingetogen ook.

Wanneer we het hebben over de meest saaie Bentley Bentayga komt deze sloep goed in aanmerking voor zo’n titel. Wellicht dat de eerste eigenaar dacht “Ik wil Bentley rijden, maar mensen moeten niet zien dat ik een Bentley rij”. In dat geval had er beter voor een Audi Q7 gekozen kunnen worden. Misschien dat hij (m/v) dat ook wel gedaan heeft, want de 5 meter lange Bentley is binnen twee jaar na aanschaf weer in de verkoop gegaan.

Het gaat hier om de diesel, met de 4.0 achtcilinder. Het blok levert 436 pk en een nog veel feestelijkere 900 Nm aan koppels. Met die kracht doet het woeste apparaat het bekende sprintje naar de honderd in 4,8 seconden. Zo’n hoge topsnelheid als zijn W12-broer kent de diesel niet, maar met de top van 270 km/u ben je nog geen lulletje op de autobahn. Met een kilometerstand van 24.680 is de diesel als een baby die net zijn of haar eerste stapjes heeft gezet.

De specificatie is erg simpel. De Bentley is zwart van kleur met een eveneens donker interieur. Het moet je ding zijn. Voor 199.000 euro, want dat kost deze occasion, had ik wat meer kleur gewenst in mijn leven. Met dit bedrag is het wel de goedkoopste Bentayga van Autotrack.