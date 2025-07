Met deze apps op je telefoon gaat het verkeerslicht sneller op groen in België

Groen! Lekker doorrijden bij het verkeerslicht met de juiste apps op je telefoon, kan gewoon in België.

Hopeloos lang wachten bij een verkeerslicht. Het is in Nederland niet echt aan de orde en nu kun je ook in België sneller doorrijden.

Intelligente verkeerslichten in Vlaanderen zien jouw komst via een app op je telefoon. Jawel, met de juiste app op zak kun je het stoplicht sneller op groen laten springen. Kijk eens aan.

Het klinkt als toekomstmuziek, maar het is al realiteit. De afgelopen twee jaar zijn in Vlaanderen 230 kruispunten voorzien van deze zogenaamde intelligente verkeerslichten. Daarover bericht VRT.

Niet de volledige geplande 250, maar dat mag de pret niet drukken. Deze verkeerslichten zijn verbonden met het internet en kunnen realtime reageren op naderend verkeer, zolang dat verkeer zichzelf ‘zichtbaar’ maakt via een gekoppelde app.

Het idee is simpel: als jij als automobilist, fietser of motorrijder een van de ondersteunde apps gebruikt en een kruispunt nadert waar verder weinig verkeer is, krijgt jouw richting sneller groen. Vooral op momenten dat de wegen leeg zijn, zoals bijvoorbeeld in de nacht, zorgt dit voor veel minder onnodig wachten.

Nederland heeft dit al

België is daarmee het tweede Europese land dat serieus werk maakt van deze technologie. Wie was er eerder? Nederland! Je wist het misschien niet, maar in ons land waren deze slimme verkeerslichten als eerste te vinden.

Hoewel de infrastructuur er ligt, blijft de adoptie voorlopig beperkt. Het systeem werkt alleen als de automobilist ook de juiste apps op zijn of haar telefoon heeft staan.

Momenteel zijn er zo’n 200.000 Vlamingen die gebruikmaken van apps als Flitsmeister, Karta GPS of Sway. Dit zijn momenteel de enige apps die met de verkeerslichten kunnen praten. De meeste weggebruikers zitten echter nog altijd vast aan bekende namen als Google Maps en Waze, die de technologie (nog) niet ondersteunen.

De Vlaamse overheid weet dat ook en is daarom in gesprek met de grote jongens van de navigatiewereld. Denk aan Google, Waze, TomTom, maar ook met autofabrikanten. Dit laatste maakt het nog makkelijker als ze de technologie rechtstreeks in de boordcomputer van de auto integreren. Tot nu toe blijft het bij gesprekken zonder concreet resultaat.

Toch zijn er al tastbare voordelen zichtbaar. Vooral voor hulpdiensten blijkt het systeem de moeite. In Gent zijn de brandweerwagens gekoppeld aan de slimme lichten. Dus, mocht je naar België reizen. Zorg dat je tenminste Flitsmeister op je telefoon hebt staan. Kan jij lekker doorrijden bij het groene licht.