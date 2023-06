Kabinet jaagt elektrische autorijder terug naar benzine

Binnenkort gaan bezitters een elektrische auto wegenbelasting betalen. Dat zit niet iedereen lekker.

Nederlanders rijden niet in een elektrische auto omdat ze zo begaan zijn met het milieu. Ze zijn voornamelijk begaan met hun portemonnee. De keuze voor de (zakelijke) auto heeft voor een groot deel te maken met wat fiscaal gezien het aantrekkelijkste is.

Lange tijd was het een no brainer om een elektrische auto te kiezen als leaseauto bijvoorbeeld. Door de lage bijtelling kon je in een fraaie bak rijden voor een prima maandbedrag. Door de oplopende bijtelling zijn echter veel EV’s hetzelfde geprijsd als een benzineauto tegenwoordig. Daardoor zie je dat leaserijders toch weer geneigd zijn om voor een auto op benzine te kiezen in plaats van elektrisch. Want tanken met een tankpas is nu eenmaal minder gedoe dan minutenlang bij de laadpaal staan.

Voor particulieren is er ook nog geen concrete motivatie om de benzineauto te laten staan. Ja, we hebben subsidie op een elektrische auto in Nederland. Die paar duizend euro korting op een nieuwe elektrische gezinsauto van 35.000 tot 40.000 euro trekt particulieren niet over de streep. Het potje met subsidie loopt dan ook niet erg hard in 2023.

Elektrische auto aan de wegenbelasting

Er komt straks nóg een financiële motivatie om gewoon weer lekker met benzine (of diesel) te tuffen. Elektrisch rijden gaat namelijk per 2025 duurder worden. Nu zijn elektrische auto’s nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daar komt straks verandering in. Per 2025 betalen ook EV-rijders MRB. Weliswaar met een korting van 75%, maar doordat elektrische auto’s doorgaans zwaarder zijn door de accu’s kan de wegenbelasting toch nog fors aantikken.

Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie) heeft al aangegeven dat het kabinet hier niets mee gaat doen. Dat heeft de minister gezegd in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) over de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat. Tot en met de invoering van betalen naar gebruik blijft de situatie zoals die is. Dat betekent dat EV-rijders van 2025 tot en met tenminste 2030 gewoon MRB moeten gaan betalen.

Elektrisch vs benzine

In een TCO-berekening komt naar voren dat je met de EV, ondanks de korting, duurder uit bent. Een Volkswagen ID.3 gaat 1.112 euro MRB kosten op jaarbasis in de provincie Utrecht. Terwijl een Volkswagen Golf op benzine met 624 euro bijna de helft goedkoper is. Idem dito voor een Renault Zoë, met een jaarbedrag van 916 euro. Een Renault Clio is met 524 euro fors goedkoper.

Wanneer een particulier geconfronteerd wordt met deze kosten is de keuze voor een benzineauto gauw gemaakt. Zeker wanneer geen sprake is van een eigen laadpaal in combinatie met zonnepanelen. Een groot deel van de Nederlanders heeft nu eenmaal geen eigen oprit thuis en is daardoor aangewezen op (dure) publieke laadpunten.

Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), zegt tegenover de Telegraaf dat door deze ontwikkelingen een deel van de EV-rijders inderdaad overweegt weer een benzineauto te gaan rijden. Het kabinet hoopt ook op autogebied de strenge klimaatdoelen te kunnen halen, maar met dit beleid ga je de automobilist niet massaal in een EV krijgen.