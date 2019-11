Peugeot Expert aan de stekker

De bedrijfswagen van Peugeot komt er ook als elektrische auto.

Nadat Citroën bekend heeft gemaakt dat onder andere de Jumper volledig elektrisch gaat worden is het nu Peugeot dat vergelijkbaar nieuws heeft voor de Expert. Niet zo gek: beide voertuigen delen dezelfde technische basis.

Peugeot noemt het de e-Expert. De auto is onderdeel van de elektrificering van het gamma waar de Fransen de komende jaren druk mee zullen zijn. Tegen 2021 wil Peugeot een reeks aan honderd procent elektrische voertuigen kunnen aanbieden.

De e-Expert komt in twee varianten op de markt. Met een 50 kWh accupakket en met een 75 kWh accupakket. De actieradius voor eerstgenoemde bedraagt 200 kilometer (WLTP). De variant met de grotere accu komt 300 kilometer (WLTP) ver. Aangezien een groot gedeelte van professionals dagelijks niet meer dan 300 kilometer rijden is het mogelijk om altijd met de e-Expert uit de voeten te kunnen.

De nieuwe Peugeot e-Expert komt in de tweede helft van 2020 op de markt. Prijzen zijn in dit stadium nog niet bekend, daar zal Peugeot op een later moment nog op terugkomen. De range van (deels) elektrische auto’s van Peugeot zal naast de e-Expert bestaan uit de Partner Electric, Boxer Electric, e-208, e-2008, 3008 HYBRID, 3008 HYBRID4, 508 HYBRID en 508 HYBRID4.