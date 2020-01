Nog hetere Supra op komst

Heter is altijd beter.

Wie had gedacht dat het juist het doorgaans zo brave en behoudende Toyota is dat met diverse spraakmakende auto’s op de proppen komt? Op dit moment staat de GR Supra nog vol in de schijnwerpers, binnenkort komen er zelfs een voordeligere Supra (met 252 pk) en een GR Yaris aan. Kortom, er is voldoende lol te beleven tussen de hybride Corolla’s.

SUpra ‘GRMN’

Maar naar het schijnt is er ook een hetere Supra op komst. Nu kan de Supra vrij eenvoudig gemodificeerd worden. Sterker nog, als je fabriekskwaliteit wilt, kun je gewoon naar AC Schnitzer rijden, vlak over de grens bij Zuid-Limburg. Maar wil je juist wat minder de BMW-look en juist een wat meer OEM-benadering, dan hebben wij goed nieuws. Gazoo Racing werkt aan een nog hetere Supra, aldus het onvolprezen Japanse Best Car Web.

Géén handbak

Volgens de publicatie is de Toyota GR Supra 3000GT Concept daar een vingeroefening van. Dat was een flink opgetuigde GR Supra met breder koetswerk, enorme spoiler, grote wielen en heftige diffuser. Toyota is voornemens om elk jaar een variate op de Supra uit te brengen. Een versie met handbak ligt voorlopig niet in het verschiet. Een handbak ontwikkelen kost net zoveel tijd en niemand gaat ‘m bestellen. Vandaar de snelle ‘Supra GRMN’ die nog dit jaar onthuld moet gaan worden.

‘400’ pk

Qua vermogen wordt het nog even gissen. Officieel heeft de Toyota GR Supra ‘slechts’ 340 pk. In de meeste gevallen blijkt dat een nogal wat conservatieve schatting te zetten. Dus ondanks dat een Supra met 400 pk behoorlijk ‘heet’ klinkt, dat heeft de standaard Supra dus ook al. Tuners als AC Schnitzer en Litchfield halen er met gemak 400 pk uit.