Dit premium merk heeft binnenkort bijna alleen maar SUV’s

Het komt nu wel heel dichtbij zo.

Nog niet zo lang geleden had Ford de ‘Premier Auto Group’. Dat was een speciale binnen Ford Motor Company. Deze tak was een verzameling van alle Premium auto merken. Ford had er toen best een paar: Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Lincoln en Volvo. Het was vooral een mooie lange neus naar General Motors, dat aan het kwakkelen was met Cadillac en Saab.

Lincoln

Aston Martin is intussen prive, Volvo is Chinees en Jaguar Land Rover is in Indiase handen. Op dit moment heeft Ford nog maar één premiummerk: Lincoln. Lincoln wordt voornamelijk geleverd in de Verenigde Staten. Vorig jaar werden daar zo’n 112.000 exemplaren aan de man gebracht. Daarvan waren er 17.725 stuks een zogenaamde Lincoln MKZ.

Luxe Fusion

Nee, dat staat niet voor de Lincoln Mond- en Klauwzeer. De Lincoln MKZ wordt in de Verenigde Staten in de markt gezet als ‘midsize’. Grappig, want de auto is bijna 5 meter lang. De MKZ is in feite de luxe uitvoering van de Ford Fusion. Net als de Ford Fusion (en Taurus) wordt de Lincoln MKZ binnenkort uit het programma geschrapt. Dat heeft Lincoln inmiddels bevestigd ..

Geen opvolger

Dat een model uit productie gaat, is niet zo vreemd. Dat gebeurt wel vaker. In dit geval komt er geen opvolger voor in de plaats. Op dit moment bouwt Lincoln de Continental, Corsair, Nautilus, Aviator en Navigator. Alleen de Continental is géén SUV-achtige. Hoe gaaf die Continental ook is, met net iets meer dan 6.500 verkochte eenheden. Op dit moment wordt er heftig gestunt met enorme kortingen en 0%-leningen om de Continental (afbeelding onder) aan de man te krijgen. Ford heeft al aangegeven alle reguliere personenauto’s uit te faseren ten faveure van crossovers en SUV’s. Met Lincoln lopen ze alvast netjes op de zaken vooruit.