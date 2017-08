Nog iemand op zoek naar een legendarische Ferrari?

Look no further!

Zo’n 50 jaar geleden was sportwagenracerij hotter dan hot. Tijden verander(d)en en grote constructeurs verlegden hun focus naar de Formule 1. Al kunnen we anno 2017 stellen dat fabrikanten liever voor positieve exposure gaan in de Formule E. Tot dusver geen heel aansprekende klasse, maar de ijsbeer is er blij mee.

In de jaren ’90 waagt Ferrari zich na een pauze van enkele decennia toch weer aan het racen met prototypes en dat gebeurde met deze 333 SP. Van meet af aan was deze rauwe racer behoorlijk succesvol, al moeten we er wel een kanttekening bij plaatsen. Het blok was namelijk een onvervalste Ferrari V12. Het chassis kwam echter bij Dallara uit de hoge hoed.

De 4 liter V12 onder de kap werd afgeleid van het blok uit de F1-racervan 1990 en leverde in de 333 maar liefst 600 pk. Geïnteresseerde raceteams mochten er voor een miljoen dollar per stuk eentje bestellen, maar daar zaten wel reserveonderdelen, een extra V12 en fabrieksondersteuning bij.

Op vrijwel alle circuits liet de 333 SP een onuitwisbare indruk achter. Op Le Mans wilde het echter niet vlotten. Toch gaat deze brute bak de geschiedenis in als een van de grote racers van het Italiaanse merk en wie één van de 40 gebouwde exemplaren op de kop wil tikken heeft mazzel! Er wordt er namelijk eentje geveild.

De auto is onlangs volledig gerestaureerd door Michelotto en is gecertificeerd door Ferrari Classiche. Bovendien heeft de gereviseerde motor slechts een uurtje gedraaid. Wie de euro’s in z’n zak voelt rinkelen moet op 9 september z’n slag slaan bij de Leggenda e Passione veiling van RM Sotheby’s. Neem voor de zekerheid wel een miljoentje of anderhalf mee.