Nieuwe Porsche 917 is een waanzinnige machine

Het is dit jaar precies een halve eeuw geleden dat de Porsche 917, een iconische raceauto van het merk uit Stuttgart, zijn debuut maakte. Tijdens het Autosalon van Genève van 1969 trok het merk de doeken van een apparaat dat enkele jaren lang de dienst uit zou maken in de autosport. Vijftig jaar na dato pakt Porsche groots uit voor de verjaardag van de 917.

Allereerst komt het merk met een volledig gerestaureerde 917 op de proppen. En het is niet zomaar een willekeurige 917 die Porsche voor dit project onder handen heeft genomen. Nee, de Duitsers hebben juist het eerste officiële exemplaar beetgepakt en deze aan de hand van zijn historische archief weer naar nieuwstaat weten te brengen. Bij het project hielpen o.a. Porsche monteurs van het museum in Zuffenhausen, evenals voormalige technici en een grote schare ingenieurs. Onderdelen die niet konden worden hergebruikt werden door Porsche gemaakt met een 3D-printer.

Naast de gerestaureerde 917-001 kwam Porsche ook met een studiemodel van een mogelijke opvolger van de auto op de proppen. Hoewel het merk geen ambities lijkt te koesteren om de 917 nieuw leven in te blazen – het is immers gestopt met deelnemen in de LMP1-klasse van het World Endurance Championship – krijgen we hiermee toch een bijzonder fraaie bolide te zien. Porsche wil jammer genoeg niets zeggen over de aandrijflijn van de auto en ook andere cijfers of details worden niet gedeeld, dus kunnen we hem enkel beoordelen op zijn uiterlijk. En eerlijk is eerlijk, Porsche heeft op dit gebied puik werk afgeleverd.

Porsche bouwde in totaal meer dan twee dozijn aan 917’s voor allerlei kampioenschappen. Het duurde niet lang voordat de auto competitief was, want in zijn eerste jaar al behaalde hij een overwinning op de 1.000 kilometer van Zeltweg. Een klein jaar later zegevierde Porsche op Le Mans, dankzij een goede rit van Hans Herrmann en Richard Attwood. Gijs van Lennep en Helmut Marko herhaalden dit kunstje een jaar later. De turbotechnologie van de 4,5-liter twaalfcilinder kwam later terecht in de Porsche 911 Turbo.