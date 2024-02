Nooit meer een vlucht missen met een GT3 RS transferauto

Hoe briljant is dit: een Porsche 911 GT3 RS als transferauto op het vliegveld.

Overstappen kan een stressvolle aangelegenheid zijn. Stel, je eerste vlucht is al vertraagd, waardoor het kielekiele kan worden om je aansluitende vlucht te halen. Rennen over het vliegveld om op tijd bij de andere gate te komen. Comfortabel is anders.

Porsche 911 GT3 RS en Delta Airlines

Nee, dan kan je beter per Porsche 911 GT3 RS naar je aansluitende vlucht gebracht worden. Wacht, wat?! Ja, dit is echt een ding! In de Verenigde Staten op het vliegveld van Los Angeles is een dergelijke service te boeken. Het gaat hier om een samenwerking tussen de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta en Porsche.

De VIP Transfer is niet nieuw. 12 jaar geleden werd een dergelijke service voor het eerst aangeboden op het vliegveld Atlanta Hartsfield-Jackson. Sindsdien is het programma verder uitgebreid naar acht andere luchthavens.

Tot en met 26 februari maakt een Porsche 911 GT3 RS deel uit van de VIP Transfer op het vliegveld van Los Angeles. Een willekeurige gekozen passagier met een overstap op een Delta-vlucht krijgt de kans om van het ene vliegtuig naar het andere te worden gereden in de 992. Hoe gaaf is dat?

De Delta VIP Transfer is ook gewoon te boeken. De GT3 RS is een marketingstunt om de dienst nog eens onder de aandacht te brengen. Met de reguliere Delta VIP Transfer brengt een voertuig je voor 500 dollar van het ene vliegtuig of gate naar het andere. Dat klinkt meer fancy dan het is. Zo kan het zijn dat je per golfkart binnen de luchthaven naar de andere gate wordt gereden.

Een prettige service, maar niet zo vet als met een GT3 RS over het vliegveld scheuren. Stel je overigens niet te veel voor bij deze marketingstunt. Op het vliegveld van Los Angeles geldt een maximumsnelheid van 10 mph (16 km/u) voor voertuigen. Kortom, het ziet er leuk uit voor de plaatjes op Instagram, maar dat is het ook wel.