De stoerste politieauto die je vandaag gaat zien

Vergeet al die supercars als politieauto, deze Toyota Land Cruiser overtreft ze allemaal.

Wat is nu de perfecte politieauto? Hier in Nederland moet oom agent het doen met onder andere de Audi A6 Avant en een Mercedes B-klasse. In andere landen rijden ze een BMW 5 Serie, een Alfa Romeo Giulia of een Seat Ateca. Dan zijn er nog gebieden zoals Dubai, waar supercars ingezet worden als politievoertuig.

De echte winnaar? Dat is Japan. Ze hebben een onverwoestbare Toyota Land Cruiser als nieuwe politieauto toegevoegd aan het wagenpark. Petje af, dat is gewoon de beste allrounder. Praktischer dan een Audi A6, stoerder dan welke supercar dan ook en trouw aan zijn land van productie.

De Toyota Land Cruiser politieauto in Japan zal ingezet worden in de prefectuur Saga op het eiland Kyushu. Het voertuig gebruiken de dienstdoende agenten voor patrouillewerkzaamheden. De typische politie livery van zwart en wit voor een Japanse politieauto is toegepast op de Toyota en uiteraard voorzien van zwaailicht en sirene.

Een andere aanpassing zie je misschien over het hoofd, maar kijk eens goed naar de grille. Normaal gesproken prijkt daar het logo van Toyota. Deze is vervangen voor een ander logo. Dit logo is de Keizerlijke zegel van Japan, gebruikt door leden van de Japanse keizerlijke familie en is tevens het nationale symbool van het land. Vandaar dat dit logo soms terug te vinden is op overheidsvoertuigen, zoals deze Toyota Land Cruiser politieauto.

De Japanse agenten zullen vol trots plaatsnemen in hun dienstvoertuig. Niet alleen ziet zo’n Land Cruiser er stoer uit, met een 4.7 liter grote V8 onder de kap is het ook nog eens een geweldig ding om patrouilles uit te voeren. (via Motor1)