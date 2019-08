New Volkswagen: ID.3 en nieuw logo luiden volgende tijdperk in

Het Duitse automerk heeft grote plannen voor de toekomst.

Met de IAA van Frankfurt op het oog besluit Volkswagen alvast een tipje van de sluier op te lichten. Het merk is van plan de ID.3 daar in zijn volledigheid te onthullen, maar dat is lang niet alles. Met de lancering van zijn eerste volledig elektrische auto wil Volkswagen namelijk een nieuw tijdperk inluiden. Onder de noemer ‘New Volkswagen’ zal Volkswagen een nieuw logo presenteren, om dit voornemen extra tractie te geven.

Zo blijkt dat Volkswagen er nog altijd alles aan doet om zijn beschadigde reputatie, een gevolg van het dieselschandaal, achter zich te laten. Met het initiatief New Volkswagen wil het merk zich opnieuw positioneren, nu als jong, digitaal en modern.

Vanaf begin september zal Volkswagen door het leven gaan met een nieuw logo. Hoewel we het logo nog niet te zien hebben gekregen, is Volkswagen niet te min er het een en ander over te vertellen. Een van de meest ingrijpende veranderingen is dat het logo simpeler (ja, nog simpeler) wordt. Het logo zal plat en tweedimensionaal zijn, dit om hem herkenbaarder te maken en diverser in te kunnen zetten. Het standaard VW-logo op de doorsnee auto zal bijvoorbeeld zwart-wit zijn, bij een GTI-model kun je waarschijnlijk een rode gloed verwachten.

Volkswagen zelf ziet de komst van de ID.3, evenals het nieuwe logo, als een volgende stap in de ontwikkeling van het merk. Volkswagen durft het zelfs te vergelijken met de Kever en de Golf. Of de ID.3 een evenzo groot succes zal worden als zijn voorvaderen, dat zal de tijd ons moeten leren.