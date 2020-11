Te koop: de meest bijzondere BMW M4 van Nederland - Autoblog.nl

Deze M4 DTM Champion Edition heeft meer te bieden dan alleen stickers.

De nieuwe BMW M4 is nog maar net onthuld, maar de eerste special edition is er al: de M4 Competion x Kith. Afgezien van het interieur is het enige speciale aan deze auto de logo’s van Kith. Dat is dus hoe het niet moet. De special edition die we vandaag uitlichten laat zien hoe het wél moet.

DTM Champion Edition

Wat je op de foto’s ziet is namelijk de DTM Champion Edition op basis van de vorige 4 Serie. We moeten er meteen even bij zeggen dat het de tweede DTM Champion Edition uit 2016 betreft. In 2014 was er namelijk ook al een M4 met precies dezelfde naam. Dat je het maar weet.

Overwinning

De DTM Champion Edition uit 2016 is in het leven geroepen om – je raadt het al – een DTM-overwinning te vieren. Op de Hockenheimring bezorgde Marco Wittmann dat jaar BMW namelijk de overwinning. Dat moest gevierd worden met een gelimiteerde M4.

M4 GTS

De M4 DTM Champion Edition is meer dan een M4 wat wat stickers. Onderhuids is de auto namelijk gelijk aan de eveneens gelimiteerde M4 GTS. Dat betekent dat deze M4 500 pk levert in plaats van de standaard 431 pk. Het koppel steeg van 550 Nm naar 600 Nm. Dit is ook terug te zien in de prestaties. De DTM Champion Edition tikt in 3,8 seconden de 100 km/u aan en de top ligt op 305 km/u.

Wittmann

Je hebt dus genoeg vermogen om zelf de Marco Wittmann uithangen. Wittmann kreeg zelf trouwens geen DTM Champion Edition, maar de tweevoudig kampioen moest genoegen nemen met een gewone M4 met M Performance-goodies. Dat exemplaar had dan wel weer een mooier kleurtje. Bovendien ben je als DTM-coureur waarschijnlijk toch niet meer zo snel onder de indruk van een straatauto.

Uiterlijk

Qua uiterlijk is de DTM Champion Edition onder meer te herkennen aan de striping. Aerodynamische upgrades zijn er in de vorm van een spoiler, een splitter, een diffuser en canards op de voorbumper. Al deze onderdelen zijn opgetrokken uit carbon, op de diffuser na. Die is gemaakt van CPFR (carbon fiber reinforced plastic), net als het dak en de motorkap. De velgen kennen we van de M4 Competition, maar ze zijn in dit geval zwart uitgevoerd. Dat behoorde op een Competition niet tot de mogelijkheden.

Interieur

Het interieur heeft eveneens een make-over gekregen om aan te sluiten op het DTM-thema. De M4 is daarom voorzien van carbon kuipstoelen en de achterbank heeft plaatsgemaakt voor een rolkooi. Er is zelf een brandblusser aanwezig om het racegevoel compleet te maken.

Te koop

Met 200 exemplaren is de M4 DTM Champion Edition een zeldzame verschijning. Ter vergelijking: van de M4 GTS zijn 700 stuks gebouwd en die zie je al nooit. Daarom is het bijzonder dat er nu een DTM Champion Edition in ons landje te koop staat. Er staan ook nog eens heel weinig kilometers op de klok: maar 4.422 km. Dit alles in acht nemend valt de prijs nog mee. Geïnteresseerden moeten even checken of er €174.950 op hun bankrekening staat. Voor meer foto’s en details kun je terecht op de website van Dusseldorp BMW.