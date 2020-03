Tailor Made Ferrari Portofino voelt Brits aan

De groene kleur geeft deze Tailor Made Ferrari Portofino een andere uitstraling.

Wat zijn de mooiste kleuren voor op een Ferrari? De beroemde kleuren rood of geel komen misschien direct in je naar boven. Traditioneel gezien zijn dit ook de kleuren die je snel associeert met een merk als Ferrari. Via Tailor Made kun je veel verder gaan dan de gebruikelijke keuzes.

De portemonnee moet getrokken worden, maar dan heb je wel iets unieks in je garage staan. Via dit personalisatieprogramma van Ferrari kun je helemaal losgaan. Voor deze Portofino is gekozen voor een groene kleur. Het donkergroene voorkomen heeft iets Brits. Normaal gesproken zie je deze kleur op bijvoorbeeld een Aston Martin of een Jaguar. Op een Ferrari is het ongebruikelijk te noemen.

De groene kleur wordt doorgetrokken in het interieur. Dat is overigens ook een exclusief Tailor Made-dingetje. De exterieurkleur komt terug op de middenconsole, de ruimte rondom het stuurwiel en op de stoelen in fraai leder. De witte streep over de motorkap onderbreekt het groene thema. Dat witte komt ook weer terug op de stoelen.

De Ferrari Portofino is de instapper van het merk. Het is de opvolger van de California. Overigens kun je met 600 pk uit een geblazen V8 amper spreken over een instapper. De Italiaan snelt in 3,5 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 320 km/u.

De reflector bij het voorwiel en de tellers geven weg dat deze Portofino de Amerikaanse markt als eindbestemming heeft. Helaas heeft Ferrari Tailor Made niet meer foto’s vrijgegeven van deze cabrio.