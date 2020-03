Bentley Bentayga Speed – monster SUV

Hetzelfde kleurtje als in de vorige rijtest, maar de Bentley Bentayga Speed zou toch een compleet ander beest moeten zijn.

Het grootste verschil is voorin te vinden. In plaats van een nogal modale V8 heeft de Bentley Bentayga Speed de real deal onder de flame orange gespoten motorkap. Het is er nogal vol geramd met zes liter slagvolume verdeelt over twaalf cilinders in een W-vorm. Voor het echte overdadige gevoel schroefde Bentley ook nog twee turbo’s op het blok.

De naam Speed is hier niet overdreven. De Bentayga Speed haalt 635 pk en 900 Nm uit het 6.0 grote blok. Het is slechts een bescheiden stijging van 27 pk ten opzichte van de normale Bentayga W12 en de verschillen in prestaties zijn dan ook niet enorm. De topsnelheid is 306 km/u (was 301 km/u), terwijl de acceleratie van 0 naar 100 km/u is teruggebracht naar 3,9 seconden (was 4,1s). Het exemplaar in de rijtest was nog heel vers en moest nog wat loskomen. De sprint naar de 100 duurde nu nog royaal meer dan 4 tellen, maar dat zal op termijn wel goed komen.



Bentley Bentayga Speed: ruiger!

Die 27 pk aan extra vermogen is niet wat de Speed bijzonderder maakt. Ook de uiterlijke aanpassingen waar ik het straks over zal hebben zijn dat niet. Het grootste verschil wordt gemaakt door uitlaat, gasrespons en hoeveel giftiger de aandrijflijn is. Twaalf cilinders bij de luxe merken zijn vaak wat braaf, te geraffineerd en verfijnd. Dat verwijt kan je de Bentlagya Speed niet maken: zeker in de sport stand krijgt de W12 het karakter van een vuurspuwende draak. Lawaaiig, groot, een tikje fout, maar daarmee ook erg leuk.

Aangepast uiterlijk

De kleur met de naam Flame Orange maakt de Bentley Bentayga Speed bepaald geen subtiele klant. De wijzigingen om van een reguliere Bentayga een Speed te maken zijn dat eigenlijk wel. De spoiler boven de achterruit is een stuk forser, maar dat moet je ook maar net zien. De grille, koplampen en achterlichten zijn donker gemaakt en veel andere delen zijn nu in carrosseriekleur uitgevoerd. Een nieuw setje tienspaaks 22 inch velgen – met keuze uit drie laksoorten: zilver, donkergetint of zwart – en diverse Speed-badges maken het af. Het zij je dus vergeven als je niet direct ziet of het een reguliere Bentayga of een Speed is.

Het interieur van iedere Bentley is verregaand aan je persoonlijke smaak aan te passen. NIeuw en uniek voor de Speed is dat er gebruik gemaakt is van alcantara. Zonder meerprijs kan er overigens worden gekozen voor leer. Het interieur is visueel verdeeld in twee kleuren en daar binnen kan je dan weer voor allerlei elementen kiezen voor één van die kleuren. Voor de testauto zijn dit de specificaties:

Interieur: Newmarket Tan

Secondary Hide: Beluga (BB)

Carpet: Match to Secondary Hide (SH)

Carpet Binding: Without Contrast Binding (ZA)

Interieur Colour Split – Speed (Y18)

Steering Column Cowl: Match to Secondary Hide (SH)

Vier ton!

De prijs is out-of-this-world voor gewone stervelingen onder ons. Overigens is van de totaalprijs van 413.153,00 van de geteste Bentayga Speed een slordige 87 mille voor de opties. Voor mooie gele Nederlandse platen zit in het totaalbedrag bijna 140 mille aan BTW en BPM opgenomen. Financieren kan natuurlijk ook: de maandtermijn is dan 48 maal € 8.812,82…