Novitec McLaren GT is poepchique en bloedsnel

De Novitec McLaren GT combineert chique looks met lekker wat power.

Supercars zijn geweldige auto’s. Als je op zoek bent naar maximale sensaties kun je er goed terecht. Maar als je het geweldig vindt om door 14 jarige jongetjes gefotografeerd te worden, is het ook het ideale vervoersmiddel.

Bij McLaren hebben ze een hele serie aan supercars. Je kunt gaan voor maximale circuitprestaties, maximaal opvallen of maximaal geld besparen. Alle McLarens zijn in basis gelijk: dus een V8 met Nissan-wortels gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling.

Novitec McLaren GT

De McLaren GT is bedoeld voor de mensen die voornamelijk willen genieten, niet te veel opvallen en vooral met hun auto op de openbare willen rijden. De stijlvolle keuze dus. Wat dat betreft is de Novitec McLaren GT een bijzondere auto, want juist deze auto lijkt een doelgroep aan te spreken dat niet zit te wachten op tuning voor hun supercar.

Stijlvolle GT voor alledag

De chique Novitec McLaren GT lijkt daardoor een beetje op tee gedachten te hinken. Enerzijds moet het de stijlvolle GT voor allesdag zijn, anderezijds is het een bloedsnelle supercar. Wat is het nu eigenlijk? Laten we kijken.

Bodykit

De Novitec McLaren GT krijgt namelijk een complete bodykit mee. De Duitse tuner leek het een goed idee om de stroomlijn van de Britse supercar te verbeteren. Volgens zijn bouwers presteert de Novitec McLaren GT ook beter in de windtunnel. Uiteraard is het zeer smaakafhankelijk of je de bodykit een vooruitgang vindt, maar eerlijk is eerlijk, ze hebben zich behoorlijk ingehouden.

Verlaagd

Naast de bodykit valt op dat de Novitec McLaren GT een stukje lager staat. Dat timmermansoog doet zijn werk goed, want Novitec verlaagde de McLaren GT met 25 mm. Uiteraard werden er ook andere velgen gemonteerd. Net als de Ferrari 812 Superfast van gisteren komen ze bij de firma Vossen vandaan. Althans, ze worden door Vossen gebouwd speciaal in opdracht van Novitec.

325/25 ZR21

Voor zitten er 20″ wielen op, achter zijn deze een inch groter, net als bij de Porsche 911 Carrera S. De wielen zijn voor 8,5J breed, achter zijn de velgen véél breder: 12J. De bandenmaten zijn dan ook hilarisch. Aan de voorzijde gaat het nog wel: 245/30 ZR 20 is vast nog wel ergens te krijgen. Maar de achterbanden zijn 325/25 ZR 21. Een vers setje achterbanden kost zo 1.000 euro.

N-Tronic

Zeker omdat de motor nu aanzienlijk sterker is dan voorheen. Er is keuze uit drie stadia qua tuning voor de chique McLaren. De leukste is toevallig ook de sterkste. Met deze combineer je de Novitec Race-uitlaat met de Novitec N-Tronic ECU-tuning module. Dat is luxe praat voor een McLaren chiptunen.

Aanzienlijk sneller

Het resultaat is 707 pk bij 7.450 toeren en een maximaal koppel van714 Nm bij 6.250 toeren. Hierdoor is de Novitec McLaren GT aanzienlijk sneller. De 0-100 km/u sprint duurt nu slechts precies 3 seconden. De topsnelheid bedraagt nu 333 km/u.

Los bestellen

Alle onderdelen voor de Novitec McLaren GT zijn nu beschikbaar. Je kunt ook kiezen om de onderdelen los van elkaar te bestellen, dus als je wel de power wil, maar niet de looks: dan kan dat ook.