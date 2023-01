Novitec Model Y heeft exotische bandenmaten

De Novitec Model Y is subtiel aangepast, met een setje peperdure banden.

We zagen het al een beetje aankomen, maar de Tesla Model Y is een absolute bestseller. Het is in korte tijd de meest belangrijke auto voor het merk geworden. Nu is er ook veel voor te zeggen. Als het gaat om prestaties, actieradius, ruimte, uitrusting en prijs is het een interessante aanbieding.

Daarom is het ook niet vreemd dat je ze overal ziet en reken er maar op dat er nog een hele hoop Model Y’s bijkomen. Het enige waar we nog niet helemaal over uit zijn is het design. Omdat Tesla qua designtaal nooit écht stappen heeft gemaakt, komt alles een beetje ‘2015’ over, terwijl de Model Y pas net op de markt is.

Koolstofvezel

En als er alleen maar meer Model Y’s bij gaan komen, wordt het nog minder bijzonder om er eentje tegen te komen. Gelukkig is Novitec hier om ons uit de brand te helpen. De oud-Alfa Romeo-tuner houdt zich nu bezig met heel andere auto’s, waaronder Tesla. Slim, niemand koopt tegenwoordig nog een Alfa Romeo, laat staan dat ze gemodificeerd worden.

Novitec heeft een paar eenvoudige doch subtiele upgrades voor de Model Y. Denk aan items als een koolstofvezel frontlip, sideskirts, diffusor en achterspoiler. Het is geen wereld van verschil, maar het maakt de Tesla optisch net eventjes wat dikker.

Wielen Novitec Model Y

Dat komt mede door de stance van de Novitec Model Y. Zoals je ziet ligt de ‘SUV’ van Tesla nu flink lager op het asfalt. Dat komt door de schroefset van KW. Het is de KW V1, dus je kan ‘m alleen in hoogte instellen. In dit geval is de auto verlaagd met 40 millimeter. En weet je, waarom niet? De Model Y is niet een ‘echte’ SUV of crossover, meer een soort MPV die marginaal hoger op de poten staat.

Tenslotte is er een setje velgen. Uiteraard komen ze bij Vossen vandaan. Het zijn de NV2-wielen, uiteraard gesmeed voor een lager onafgeveerd gewicht. Nou ja, heel veel zoden aan de dijk zet het niet, want de wielen zijn echt enorm groot. Voor meten ze 9,5 inch in breedte en 22 inch in diameter.

Achter zijn ze ook 22 in diameter, maar maar liefst 10,5 inch breed. De banden zijn dan ook exotisch: 255/30 R22 aan de voorzijde en 285/30 R22 aan de achterzijde. We hebben even gekeken op het internet, en de voorbanden doen ongeveer 425 euro (per stuk) en achter ongeveer 450 euro (in beide gevallen premium-banden, uiteraard).

Ze zien je graag aankomen bij de bandenspeciaalzaak. Wat dan weer wel heel erg tof is, je kan kiezen uit een hele hoop kleuren voor de wielen. Alle onderdelen kun je nu bij Novitec bestellen.

