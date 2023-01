Mustang lijkwagen en volgauto voor stille tochten

Een Mustang lijkwagen klinkt wat luguber, maar hier worden geen dode paarden in vervoerd.

Auto’s zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Sterker nog, de kans is groot dat je vlak voor je geboorte in de buik van de moeder in de auto naar het ziekenhuis werd gereden. Maar ook na het leven is de auto alsnog een belangrijk onderdeel. We gaan het vandaag eventjes hebben over de auto waar je het laatst in gereden zal worden.

Het gaat in dit specifieke geval om een Mustang lijkwagen. Ja, je hoort af en toe van die verhalen dat inwoners van de Verenigde Staten laten begraven met hun favoriete auto. Dat is zelden een praktische auto, maar het is ietsje anders met dezze Mustang Mach-E, de elektrische crossover van het merk uit Detroit (alhoewel de Mach-E uit Mexico komt).

Range Mustang lijkwagen

De Mustang lijkwagen is een product van Coleman Milne, een Britse carrossier. Zij specialiseren zich al jaren in het maken van conversies voor limousines, lijkwagens en volgwagens. Voor de Mustang Mach-E hebben ze nu dus een lijkwagen (en volgauto). De opbouw en het extra gewicht zorgen er wel voor dat het verbruik wat hoger ligt.

Normaliter haal je 440 km op de 68 kWh-accu, maar nu is dat slechts 322 kilometer. Is dat erg? Niet echt, eigenlijk. In de meeste gevallen rijdt men korte stukjes met een dergelijke auto en vaak ook vrij rustig.

Volgwagen

Zoals gezegd, naast de lijkwagen is er ook een volgauto. Dat is eigenlijk best wel een cool apparaat geworden. Natuurlijk, de reden erachter is minder, maar met een lengte van 6,279 meter staat hier een flinke auto. Ook is de volgauto 11,4 centimeter hoger dan een standaard Mustang Mach-E. De volgwagen biedt plaats aan 8 personen, waaronder de chauffeur.

Het verschil tussen een volgwagen en limousine is eigenlijk de indeling. Een volgwagen heeft twee extra banken, een limousine vaak een iets feestelijker interieur met een verticale bank.

