Novitec Urus Esteso van Esteso Motors is een pareltje!

Op de Essen Motor Show kwamen we deze Novitec Urus Esteso van Absolute Motors tegen.

Je weet wel wat makelaars zeggen: locatie, locatie, locatie. Dat schijnt een belangrijk dingetje te zijn. In de autowereld moeten we daar ook iets voor hebben: configuratie, configuratie, configuratie.

De Lamborghini Urus is niet de eerste auto die naar boven komt als je denkt aan een subtiel klassieke schoonheid. Iets meer Pamela Anderson dan Sophia Lauren, zeg maar. Maar ook La Pam kan je dus een avondjurk laten dragen.

Lezers die geboren zijn na 2000 – en gaan zoeken op Google Images – zullen zich afvragen wat we bedoelen met die oude taarten, maar in hun dag waren dat dames die zorgden dat je tijdschriften (soorten papieren websites) verkochten.

Novitec Urus Esteso van Absolute Motors

Anyway, op de Essen Motor Show kwamen we deze Novitec Urus Esteso tegen, de inbreng van Absolute Motors. We beginnen vandaag met een Nederlands tintje, Absolute Motors is namelijk in Zuid-Holland (Ridderkerk) gevestigd.

Over tintje gsproken, de kleur van deze Lamborghini is ‘Blue Astraeus’ en het is verreweg de beste tint die je kunt krijgen voor de Urus (alhoewel dat persoonlijk is natuurlijk). In dit geval is de auto voorzien van zo ongeveer alle goodies die Novitec te bieden heeft. Je kunt zeggen van Novitec wat je wil, maar de kwaliteit is beter dan perfect.

De pasvorm is namelijk minimaal op het niveau van de Urus, die ondanks zijn Italiaanse wortels behoorlijk Duits overkomt. Er is een complete bodykit die de auto (nog meer) présence geven, maar de donkerblauwe lak en de zilveren 23 inch lichtmetalen velgen. Daarachter zien we oranje remklauwen, wat verrassend goed staat bij blauw.

Ontzettend fraai

Het interieur is eveneens ontzettend fraai met leer en alcantara, maar dan wel in stemmig zwart. Hoe gaaf zou een vanille-kleurig of ivoorwit interieur staan? Ach ja, da’s het mooie van dit soort projecten: je kan het helemaal naar eigen smaak doen.

Motorspecificaties hebben we ook voor je. Je kunt bij Novitec kiezen uit diverse upgrades voor de Urus. Ga je voor ‘Level 3’ met de sportuitlaat en 100-cels sportkat, heb je de beschikking over 782 pk en 1.032 Nm. Voldoende om 100 km/u in 3,3 seconden te halen en een top van 310 km/u. Dat moet voldoende zijn.