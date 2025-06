Auto’s zijn vorig jaar MEER uit gaan stoten in Europa

De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s is in 2024 gestegen in plaats van gedaald. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

In heel Europa worden EV’s massaal gestimuleerd. Het is ten slotte nog steeds de bedoeling dat er in 2035 alleen maar EV’s verkocht worden. Het is zeer twijfelachtig of dat gaat lukken. Zeker als je de nieuwe uitstootcijfers ziet.

De afgelopen jaren is de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe auto’s flink afgenomen. In 2019 was dit 148,2 gram per kilometer, in 2023 was dit nog maar 106,4 gram. Dat is een significante daling. Nu zijn echter de cijfers van 2024 bekend en wat blijkt? Voor het eerst in jaren is de gemiddelde CO 2 -uitstoot niet afgenomen, maar toegenomen.

De European Environment Agency heeft de voorlopige cijfers bekendgemaakt, en daaruit bleek dat de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe auto’s vorig jaar 106,8 gram was. Dat scheelt maar 0,4 gram met 2023, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling als we met man en macht proberen minder uit te stoten.

De reden laat zich raden: de tegenvallende verkoop van EV’s. Het marktaandeel van EV’s daalde vorig jaar van 15,5% naar 14,5%. Dat is overigens voor een groot deel de schuld van één land: Duitsland. Daar daalde de verkoop van EV’s over het hele jaar met ruim een kwart, na het wegvallen van de subsidies. Aangezien Duitsland de grootste automarkt van Europa is, haalt dit het gemiddelde aardig naar beneden.

2024 was dus een trendbreuk, maar we verwachten dat de uitstoot dit jaar weer gewoon daalt. De Duitse EV-verkopen zitten namelijk weer flink in de lift. De verkopen stegen met maar liefst 38,9% in het eerste kwartaal. Daarmee zijn er niet alleen meer EV’s verkocht dan vorig jaar, maar ook flink meer dan in 2023, toen er nog wél subsidie was.

Via: De Tijd