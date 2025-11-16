BMW trekt blik carbon open voor speciale 3-Serie

BMW trekt een blik carbon en andere goodies over voor een speciale 3-Serie. Cabron, dat is wel veel carbon!

Het is een bijzonder jaar voor een icoon uit de autowereld. De BMW 3-Serie is namelijk 50 jaar oud geworden. De Duitse dikbolide is een wereldwijd fenomeen, waar je ook bent, je komt ze tegen. Alle generaties waren toonaangevende auto’s in het D-segment. Na de E21, E30, E36, E46, E9x en F3x, mag dezer dagen de G2x de kastanjes uit het vuur halen. Totdat de Neue Klasse komt en een geheel nieuwe wending aan de historie/toekomst komt geven.

In de tussentijd wordt de verjaardag luister bij gezet met Special Editions. Zo zagen we onlangs al de BMW 3-Serie 50 Jahre Edition voor de Canadese markt. Stiekem werden we daar wel een beetje jaloers van. Gave kleurtjes, de B58 onder de kap, lekkere opties, kom maar door. Maar ja, tenzij je een pied a terre in New Brunswick hebt, geen optie voor ons Europeanen.

Nu worden we echter alweer bekogeld met een andere BMW 3-Serie 50 Jahre Edition. Ditmaal voor de Mexicaanse markt. Een feestje dus ook voor de lokale BMW fabriek in San Luis Potosi, die 2-Series (voor de hele wereld) en 3-Series (voor lokale markten) maakt. Helaas is ‘ie, als we eerlijk zijn, wel iets minder dik dan de Canadese versie.

Het begint al bij het model, want de Mexicaanse 50 Jahre is geen M340i, doch een 330e. Wel met premium RWD, dat dan weer wel. Om ‘m speciaal te maken, heeft hij het M Sport Pro pakket, met zwarte spiegels, zwarte nieren en zwarte raamlijsten. De velgen zijn 19″ units die geïntroduceerd zijn op de gefacelifte 4-Serie.

Er is wat extra luxe, in de vorm van een schuifdak en elektrisch verstelbare stoelen. Tevens vind je op de dorpels een 50 Jahre Edition baaaaadge, evenals op de middentunnel. Voor de sportieve sfeer zijn de sierlijstjes uitgevoerd in carbon. Het is allemaal wel dik, maar ook een beetje ‘2008 belde…’.

Mexicaanse klanten kunnen toegrijpen voor omgerekend een dikke 67.000 Euro. Ben jij wel zjaloers, of heb je ook liever die Canadese Dreier?